將藍隧道｜迎首個工作天　區議員：今日暢順唔代表往後都暢順

將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣大橋周日（11日）啟用，今日（12日）迎來首個工作日。觀塘區議會主席柯創盛在電台節目表示，今早交通大致暢順，「有唔同政府部門幫手做道路管制。」但他指「今日暢順唔代表往後都暢順」，隨著更多人使用將藍隧道，加上T2幹線尚未全線貫通，不少車輛包括重型車、水泥車等大型車輛需要經過茶果嶺道往返九龍或上觀塘繞道，預料今日放工時間或會出現塞車情況。



▼12月5日早上8時 將軍澳隧道出現長長車龍▼



柯創盛在港台節目《千禧年代》表示，根據今早7時許的情況，在政府部門道路管制指示下，茶果嶺迴旋處大致暢順。他預料將軍澳東包括日出康城、工業邨的居民會經常使用將藍隧道，往返港島及九龍。而將軍澳其他居民則應繼續沿用將軍澳隧道。

他又指，陸續更多人使用將藍隧道，將藍隧道兩線變一線，車流需要等入隧道，加上T2幹線尚未未全線貫通，不少車輛，包括重型車、水泥車等大型車輛，需要經過茶果嶺道往返九龍或上觀塘繞道，將出現樽頸位置，預料今日放工時間或會出現塞車情況，同時更擔心引起觀塘交通大擠塞。

柯亦提到，政府僅在茶果嶺道增加雙黃線，長遠未必有效解決擠塞問題。他建議在區內增加泊位解決違例泊車情況，又建議政府盡快落成T2幹線。他又建議，政府在觀塘碼頭興建連接橋去啟德，「將成個交通網絡打通」。

▼12月11日 將藍隧道通車，九巴及城巴介紹五條新巴士線▼



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香港汽車會會長李耀培在同一節目表示，雖然將藍隧道能夠做到分流，相信新隧道使交通更加便利，惟茶果嶺道迴旋處問題仍需要改善，而且將藍隧道出去茶果嶺迴旋處後有行人過路燈，遇到紅燈的時候，「後面出嚟嘅（車輛）全部都要排隊。」他建議政府梳理上址交通，並設立臨時行人過路天橋。

他亦提醒駕駛者，進入將藍隧道前最好先選定行車路線，「左邊落東隧，右邊落九龍或觀塘」，而駕駛者「千其唔好因為miss咗（錯過）個路口就cut線（切線）」，釀成意外。

西貢區議會主席周賢明表示，將藍隧道通車後有五條新巴士線投入服務，「開始嘅時候仲可以，因為五條新線係繁忙時間開出。」因為巴士班次有限，他建議政府或研究善用轉乘優惠，亦期望新巴士線會為港鐵分流少數乘客。

周賢明表示，現時沿途有指示牌指引駕駛者前往將軍澳隧道或將藍隧道，暫時問題不大。不過他指，兩星期後會再約運輸署進行商討整體將藍隧道交通安排，包括在調教燈口位、檢討塞車情況等。