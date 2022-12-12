將藍隧道｜將軍澳隧道逾20年塞車消失　通車後首個工作日交通順暢

【將軍澳藍田隧道 ／將軍澳跨灣大橋】將藍隧道及將軍澳跨灣大橋昨日（11日）啟用，今日（12日）迎來新路開通後首個工作日。《香港01》直擊早上繁忙時間跨灣大橋、將軍澳隧道及預料會出現塞車的油塘茶果嶺道一帶的交通情況，結果三處都交通暢順，而將軍澳隧道由7時45分至8時45分都沒有出現車龍，與上周一同一時間完全猶如「清零」，困擾將軍澳居民逾20年的塞車問題，一朝消失。



▼12月12日早上 將藍隧道油塘出入口茶果嶺道順暢▼



【08:30】將軍澳隧道出九龍方向在高峰期一直無車龍。跨灣大橋同樣行車順暢。

【08:20】茶果嶺道往觀塘方向開始多車，但無擠車。將軍澳隧道仍然未見有車龍，有別於平日這個時間必塞車情況。

【08:10】在隧道油塘出口的茶果嶺道迴旋處車輛不多，沒有出現擠塞。

【08:10】將藍隧道內往油塘出口十分暢順。

▼12月12日早上8時 將軍澳隧道出九龍無車龍▼



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【08:00】將軍澳隧道出九龍方仍然沒有車龍，與上周一（5日）同一時間有天壤之別，甚至比假日更少車。

【07:55】將軍澳跨灣大橋行車順暢，同樣未有車龍。

【07:54】原先料會出現塞車的油塘茶果嶺道往觀塘方向，人多過車。

【07:40】將藍隧道通車後首個工作天，將軍澳隧道往九龍方向暫一反常態，沒有車龍。

▼12月5日早上8時 將軍澳隧道出現長長車龍▼



▼12月12日早上7時55分 將軍澳跨灣大橋行車順暢▼



12月12日將藍隧道通車後首個工作天，早上7時54分，油塘的茶果嶺道往觀塘方向，人多過車。（楊凱力攝)

▼12月11日 將藍隧道通車，茶果嶺道入口車多擠塞▼



運輸及物流局長林世雄昨日（11日）表示，相信駕駛者未必熟悉新路的路線，預料將軍澳往寶邑路、寶順路，及觀塘方向的出口，以及偉業街一帶陸路面有機會較平日混亂。 另外，運輸署交通控制中心與警方已做好協調，會監察路面情況，適時調校燈號疏導交通。

而昨日通車首日下午近4時，茶果嶺道近油塘迴旋處出現「第一撞」，有兩輛私家車在往將軍澳方向相撞，一度令將藍隧道非常擠塞。運輸署呼籲駕駛人士考慮使用其他道路，如將軍澳隧道，以來往將軍澳及觀塘。

▼12月11日 將藍隧道通車，九巴及城巴介紹五條新巴士線▼



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▼12月11日 將藍隧道通車，市民上跨灣大橋打卡踩單車▼



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▼12月11日 將藍隧道通車，市民及司機等候上橋▼



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▼12月10日深夜 將軍澳隧道拆除收費牌▼

