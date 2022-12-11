將藍隧道通車｜單車教練實測跨灣大橋單車徑　揭三大問題需改善

【將軍澳藍田隧道/將軍澳跨灣大橋】將藍隧道及將軍澳跨灣連接路大橋今日（11日）啟用，跨灣大橋除有行車道，亦設單車徑、行人路及觀景台。香港三項鐵人總會三項鐵人教練、香港單車聯會實習教練鄭子洋試踩大橋單車徑後表示，路面寬闊且平整，橋上人車分隔算做得不錯；但他留意到部份行人會橫過單車徑的位置未設「注意行人」提示，有小孩在單車徑上踩平衡車和滑板車甚危險，以及有人單車徑上休息打卡，這三點都需改善。至於調景嶺方面出入口有斜路，他認為以一般人踩單車的能力，應該能應付上斜。



擔心易生意外，冀當局在大橋啟用後會再作改善。



鄭子洋有10年踩單車的經驗，試行跨灣大橋單車徑後，他先讚單車徑路面平整且寬闊，橋上的人車分隔算做得不錯。不過，靠近維港的景色受2.5米高屏障阻擋未能一覽，踩單車時只能集中欣賞另一邊的將軍澳內灣景。

鄭子洋提到大橋單車徑四點觀察，其中三項需改善，並教單車徑使用者應注意的事項。

第一點：上斜位較吃力 部份人需落地推車

大橋今日啟用，橋上的人流及單車客都非常多，上落斜位置有時都見部份人踩得比較吃力，甚或要落地推車。但鄭子洋表示，以一般人踩單車的能力，應該都能應付大橋的上斜路段。

第二點：大橋上落斜位有行人橫過單車徑 落斜要留意

鄭子洋提到，橋上的標示較少，其中在調景嶺往日出康城方向的上落橋位，單車徑兩旁都設有行人路，一邊讓人可以看到將藍隧道的出入口、另一邊則供人欣賞大橋及灣景，雖有行人會橫過中間的單車徑，現場卻未設有「注意行人」的標示。

他指上述地方是單車上落橋位，通常車手落斜時見到前路寬闊，未必會刻意減速，「呢到景色又開揚，有時可能踩快咗都唔知。」如有行人突然橫過單車徑，便有可能釀成意外，他建議當局應增設「注意行人」標示、圍欄，並在落斜位置的單車徑路面印上慢駛的提示。至於單車手，他也特意提醒落車要減速。

5/建議增設「注意行人」標示的位置。

第三點：小孩單車徑上踩平衡車和滑板車有危險

另一點要留意的反而是單車徑上的車種多，除單車以外，有幼兒踩平衡車、也有小孩踩滑板車。鄭子洋認為，在單車徑踩單車，雖然並非競賽，但仍有一定速度，為保障大家安全，他建議家長避免讓幼兒在單車徑上使用平衡車或滑板車，並指這類車宜到單車公園、在大人的陪同下玩。

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第四點：有人單車徑上休息打卡

今日現場所見，有人停在單車徑上休息打卡。鄭子洋指出，大橋上應該除卻中段位置地面有黃色標示可供減速停車外，駛經其餘路段，單車手都不應該停車，更不宜落車「打卡」影相或在單車徑上停留。

鄭子洋提醒市民一些單車徑使用的常規，包括踩單車宜靠單車徑的左邊或右邊，中間應留予後車超越前車時使用；如想U turn（掉頭），建議在安全情況下於分隔線為虛線的位置掉頭等。

鄭子洋表示，不建議單車手在單車徑上靠邊停車或落車。（廖雁雄攝）

如遇意外要放開單車 滾動式落地

大橋單車徑啟用數小時後便發生單車意外，醫療輔助隊隨即也有派員上橋。被問到如踩單車時發生意外，可如何保護自己，鄭子洋建議，車手應放開單車，並以滾動式落地，盡量用身體較大面積的部份落地，不要嘗試用手撐著地面，以免令鎖骨、肩膊等受傷。

鄭子洋提到，區內以往只有海濱位置有單車徑，大橋的單車徑開通後，區內單車徑網絡變得完整，對單車手而言屬好事。但他認為大橋單車徑在標示上仍有可改善的空間，期望隨著啟用，當局會逐步改善。

▼12月11日 將藍公路正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼



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跨海大橋踩單車應注意：



1/上斜宜減速，留意是否有行人橫過單車徑

2/避免在橋中黃色區域外停車或落車

3/踩單車宜靠單車徑的左邊或右邊，中間應留予後車超越前車時使用

4/避免讓幼兒在單車徑上使用平衡單車或滑板車

5/如遇意外盡可能放開單車，滾動式落地



▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼

