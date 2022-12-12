增14,717宗確診25人不治　七日平均亡率、危重比例維持低水平

確診個案持續「高位橫行」，衞生防護中心公布，本港今日（12日）新增14,717宗確診，並新增25名確診病人在公立醫院離世，七日平均死亡人數升至22.6人，而七日平均死亡率則下降至0.168%。

院舍方面，有34間院舍呈報確診個案，涉及70名院友及13名員工。慶楠護老院（荃灣富麗）有限公司出現爆疫情況，院內有15名院友及1名員工確診，佔院舍呈報個案近兩成。另外，金樂軒亦有5名院友及3名員工確診。另有1091間學校有呈報確診個案，涉及3491名學生及653名教職員，有20班需停課，涉17間學校。



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今日疫情概要：

-新增14717宗確診

-當中704宗屬輸入個案，當中466宗在機場檢測發現

-輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案

-本地個案中累計發現123宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、6宗BF.7及143宗BQ.1.1亞系個案

-新增25名確診病人在公立醫院離世

-至今本港累計死亡個案共有10984宗

-七日平均死亡人數升至22.6人，七日平均死亡率則下跌至0.168%。

-單日新增危殆及嚴重率佔整體留醫病人約0.7%



衞生署衞生防護中心表示，今日新增14717宗，有704宗屬輸入個案，本地個案當中2747宗屬核酸檢測陽性個案、及11266宗快測陽性個案。輸入個案當中466宗經機場檢測發現、176宗於抵港第一至三日發現，餘下62宗則於第四至七日發現。

由於昨日機場入境為20865人，確診比率為3.37%，跌穿近兩日維持於4%的水平。七日平均確診人數為709人，七日平均確診比率為4.10%。

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衞生署公共衞生化驗服務處於12月3日至9日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約58.39%（七天移動平均比例）。

學校方面，有1091間學校有呈報確診個案，涉及3491名學生及653名教職員，另外，有15間學校各有一班因出現多個個案而要停課7日，當中黃埔宣道小學有兩班要停課7日，而聖保祿學校則有三班要停課7日。

至於院舍方面，有34間院舍呈報確診個案，分別為24間安老院舍及10間殘疾人士院舍，分沆涉70名院友及13名員工確診，82名院友因院舍有個案而要隔離。慶楠護老院（荃灣富麗）有限公司出現爆疫情況，院內有15名院友及1名員工確診，佔院舍呈報個案近兩成。另外，金樂軒亦有5名院友及3名員工確診。

呈報陽性個案的安老院舍：



主恩崇德護理院

瑞臻護老中心（油塘）有限公司

輝濤護老院屯門分院

明愛盈水閣

明愛馮黃鳳亭安老院

保良局黃竹坑護理安老中心 - 甲子護理安老院暨胡陳金枝安老院

慈孝安老院

竹林明堂護理安老院

耆英美好護老院

維康護理安老院

聖恩護老院

杏林護老院有限公司

鶴壽堂護老院

東華三院伍蔣惠芳護理安老院

順福護老院（大埔分院）

松悅園耆和護養院

松齡（德豐）護老中心

慶楠護老院（荃灣富麗）有限公司

樂善堂海泓道護養院

香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務

康耆苑

金樂軒

栢景護理中心

木星護老中心有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



利民會尚德之家

明芯扶智之家（復康宿舍）

香港耀能協會盛康園

鄰舍輔導會怡欣山莊

浸信會愛羣社會服務處駿羣樓輔助宿舍

新輝復康中心

東華三院戴東培日間活動中心暨宿舍

循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居

東海愛兒之家有限公司

卓愛康復中心有限公司



22個月大男童仍危殆

醫管局公布，現時急症醫院內科病床整體住用率約為107%。在12月11日，共有3766名確診病人在公立醫院留醫，當中475名新增確診病人，並新增呈報10名危殆及18名嚴重的確診病人，現時合共有80名危殆及108名嚴重的確診病人留醫，當中27名危殆病人正接受深切治療。伊利沙伯醫院22個月大男童情況仍然危殆，而威爾斯親王醫院8個月大男童則為嚴重。單日新增危殆及嚴重率佔整體留醫病人約0.7%，佔當日新增留院病人約5.9%。

局方續指，過去一日，新增呈報25名確診病人在公立醫院離世，。全期累計死亡率為0.49%。七日平均死亡人數升至22.6人，而七日平均死亡率則下跌至0.168%。

醫管局特別提到，過去一星期有553名來自安老院舍的確診病人入院，人數較12月首星期及11月第4個星期分別358人和341人持續上升，對情況表示關注，會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。

澳門單日增204宗個案

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心亦公布，昨日（11日）新增204宗感染個案，涉97女、107男，年齡介乎0至79歲，當中84人有症狀，列為確診病例，120人暫無症狀，列為無症狀感染者。

204宗個案中，有6宗由醫學觀察酒店及醫院送檢，屬管控中發現；61宗是自我抗原檢測發現、130宗經核酸混樣檢測發現、6宗經廣東省珠海市核酸混樣檢測、1宗屬密切接觸者，共198例屬社區中發現。自11月28日至12月11日，澳門累計共541名感染者。