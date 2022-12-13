立場新聞案　前總編輯鍾沛權准以10萬元保釋　中午離開法院

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（13日）在區域法院續，辯方將進行永久終止聆訊申請。繼林紹桐早前申請保釋獲批後，已還押近1年的鍾沛權，今(13日)亦透過律師申請保釋。法官郭偉健聽罷雙方陳詞後，批准鐘以10萬港元現金保釋，弟弟另提供5萬港元人事擔保。期間不得離港、交出所有旅遊證件、居於報稱地址、每周五到警署報道。辯方今午會申請永久終止聆訊。



代表辯方的資深大律師余若薇早前已向法庭反映，兩名被告所面對控罪，最高刑罰只是2年，2人自去年底被捕至今，已被還柙近1年，若審訊因控方的處理問題要再延長，要兩被告繼續還柙並不公平。

鍾沛權在中午辦妥保釋手續離開法院。(詳看下圖)

+ 1

鍾被捕前已辭去立場的工作

資深大律師余若薇為鍾申請保釋指，鍾及其妻均為傳媒人，其妻子早前因另案還押，鍾於去年10月為了一心一意照顧妻子，辭去《立場》的工作，惟僅數周後自己亦遭還押。余指鍾自1995年起任職記者，2012年成為《主場》總編輯，2015年轉任《立場》總編輯，收入不高且不穩定。立場現已停止運作，鍾重犯、潛逃風險低。

控方指鍾在赤柱有物業

控方反對其保釋指，鍾為資深傳媒人，亦是Best Pencil的董事，在案中擔任主導角色，針對他的證供較強。且鍾於2021年11月辭任《立場》後，仍有指示第三被告等人工作安排。又指鍾擁有位於赤柱的物業，形容為「好有價值」的資產，法庭若批准其保釋，應以較高的保釋金額。辯方則反駁指，該物業由鍾及其妻於2015年購入，現尚未供完。雖然鍾一直有將物業放租，但未有租出，故鍾的入息並無改變。

法官認為鍾再犯事機會低

法官聽罷陳詞後稱：「相信呢段時間你咩環境好多人都知道。」認為他再從事危害國安活動的機會很低，終決定批准其以較高金額，即10 萬元現金保釋。

鐘的其他保釋條件包括：

1.﻿不得接受傳媒訪問

2.不能直接或間接地發佈或轉發任何可被合理地被視為任何危害國家安全的言論、意見或陳述

3.不能直接或間接地作出任何可被合理地被視為危害國家安全的行為

4.不能直接或間接地，包括透過任何電子或網上媒介，作出任何可被合理地被視為構成任何危害國家安全控罪的行為

5.不能直接或間接組纖、安排、参與或協調任何對抗中央或香港政府的活動；或參與任何可被合理地被視為危害國家安全的組織之任何職位。

次浩林紹桐較早前已獲准保釋。(劉安琪攝)

同案另一被告林紹桐早前已獲准保釋。(詳看下圖)

+ 7

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022