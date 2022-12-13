照顧者｜八旬翁憂病妻無人照顧擬做傻事「烽煙」電台：搵邊個幫？

照顧者壓力問題引起社會關注，成為電台「烽煙」節目熱話。多位照顧者今早（13日）打上電台，訴說照顧經歷及困境，其中80多歲、獨力照顧妻子的利先生在節目中更表示，最擔心是一旦自己健康轉差，不知如何安頓妻子，「可能真係掐、整死佢，我自己入監獄。」



「生命熱線」執行總監吳志崑指，不少照顧者都會擔心身體轉差，親人將無人照顧，認為可透過制訂照顧計劃，令照顧者安心，知道即使自己未來無力再照顧，照顧也可延續。他又建議，身邊人如留意到照顧者正承受很大壓力，應聆聽對方說話並表示理解，讓對方可釋放負面感受，同時也可以陪伴對方尋求協助及合用的社區資源。



▼照顧者支援再受關注▼



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致電到港台節目《千禧年代》的80多歲利先生，是癌症康復者，其妻子去年肺部有感染，以致部份功能衰退，現時也出現腦退化的跡象，正在老人科排期，料兩年後才可以見醫生。因二人膝下無子，他現時獨力照顧妻子，一度感嘆「政府有咩幫到我哋呢?」

利先生24小時留家看顧腦退化妻子

利先生坦言，很希望外出時有人可在家照顧妻子，但無奈表示「咁呢個人係邊到搵呢？同埋點樣處理呢？」他續指，現時只能靠自己照顧，「變咗我乜都做唔到，我24小時留係屋企，連出街同啲朋友食餐飯都唔得。」

他又提到，最擔心自己身體一旦轉差，不知如何安頓妻子，「可能真係掐、整死佢，我自己入監獄。」節目主持人聽到連忙勸止，續呼籲有關方面留意到情況，提出措施針對照顧者面對長期的照顧壓力。

「生命熱線」執行總監吳志崑指，很多照顧者都擔心自己身體轉差，親人無人照顧。（陳諾希攝）

團體建議為照顧者制訂照顧計劃讓其安心

「生命熱線」執行總監吳志崑指，利先生跟很多同類情況的照顧者一樣，最擔心是自己身體轉差，親人將會無人照顧，他建議照顧者可以尋求專業人士協助，包括制訂照顧計劃，在專業人士協助下尋求合用的社區資源，令照顧延續，「讓佢安心先，咁係有助減輕壓力。」

吳志崑續指，利先生的說話正反映他承受著很大的壓力及情緒，建議身邊朋友如留意到這種情況，「畀空間佢（照顧者）講，表示明白同聆聽，等佢釋放壓力同負面感受先。」他亦指出，照顧者可能會六神無主，未必有很大動力尋求協助，身邊朋友可以陪著他去求助、了解不同的服務。

最後他提到，照顧問題絕非一次半次關心就可以解決，需要持續關懷，建議身邊親友多致電問候及陪伴照顧者，並提醒作為支援者，也不應一人承受，宜盡快找多幾個支援者同行，一起關懷照顧者。