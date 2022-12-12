議員批政府漠視照顧者　支援如「蠻荒時代」　政府認服務未到位

近日接二連三發生倫常慘劇，大眾再度關注照顧者承受的壓力。立法會福利事務委員會今日（12日）討論加強支援護老者及殘疾照顧者議程時，多位議員批評政府現時支援照顧者的服務零散、欠大方向，施政報告雖有提出津貼恆常化，卻要等到明年10，且受惠人數有限，促政府要「加碼」及「揸緊時間」，亦要主動出擊找出正承受沉重壓力的高危照顧者。



勞工及福利局副局長何啟明在會上承認，照顧者需要多方面支援，認為現金支援重要，但有些近日出現的情況似乎非因資金問題，反而與服務如何到位有關，特別是一些在現有框架下未涵蓋的照顧者，認為要想辦法將他們找出來，未來會善用現時框架、與多個部門合作，適時將公布更多詳情。



▼照顧者支援再受關注▼



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江玉歡：睇完政府文件 就明白點解悲劇重演

立法會議員江玉歡在會上直斥當局7頁紙的文件所寫的支援極不足夠，批當局漠視及不專重照顧者，「我睇完呢7頁紙，就明白點解有關悲劇不斷係香港重演。」她續批評，香港現時給予照顧者的支援極為落後，直言如同「蠻荒時代」，認為當局單靠經濟支援，欠大方向的政策，零散的服務如同「撒鹽同胡椒粉落大海，撒完無咩用。」促當局要訂立大方向政策。

議員三度要求「加碼」 促當局推個案經理服務

新思維狄志遠也批評，施政報告中提出的措施較為片面，三度要求當局「加碼」，他建議當局要在社區設立一站式以照顧者為本既服務，為照顧者及被照顧者提供個案經理服務，提供或轉介合適的服務，又指坊間已有機構試行這類服務，希望當局參考，為照顧者提供真正援助。

勞聯周小松則提到，年老、體弱的照顧者特別需要支援，當局應主動出擊，與房屋署、醫管局等部門合作，主動識別高危照顧者。

議員批津貼受惠人數少之又少 恆常化要及早實施

民建聯李世榮則指出，當局應該設立照顧者通行證，為他們提供福利，續批評照顧者津貼受惠人數有限，與社會中至少有數十萬的照顧者數量相比，能夠幫助的人「少之又少」。他亦點出，照顧者要申領照顧者津貼，其門檻極高，認為當局應該檢視。

工聯會陸頌雄提到，施政報告提出現金津貼恆常化是好事，但不解為何要等到明年10月才實施，「等成年唔理想，好事就快做。」他建議政府把握時間，嘗試在下一個財政年度、即下年4月實施。

勞工及福利局副局長何啟明。（立法會福利事務委員會會議會議直播截圖）

何啟明認服務未到位 將善用現時框架作改善

勞工及福利局副局長何啟明在會上承認，照顧者需要多方面支援，現金支援雖重要，但有些近日出現的情況似乎非因現金問題而出現，反而與服務如何到位有關，特別是一些在現有框架下未涵蓋的照顧者，認為要想辦法將他們找出來，未來會善用現時框架、跟多個部門合作去做。

就有議員建議18區設照顧者中心，他稱觀乎現時在18區的中心，效果都未必好，認為透過現時網絡去處理，會更易找到隱藏的服務使用者。就慈樂邨的慘案，他表明已在聯絡，希望接觸案中七旬父母，為他們提供適當協助。

慈雲山慈樂邨七旬父母擊斃長期病患女兒倫常慘案：

