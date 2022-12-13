確診漢擅離彩榮路暫託中心一日尋回　社署要求中心交報告加強保安

彩榮路體育館暫託中心發生長者擅自離開後失蹤事件，社會福利署指，一名12月6日因確診入住該中心的66歲男子，昨日（12日）下午約1時循走火通道擅自離開中心，他身高約1.6米、中等身材、蓄短黑髮，離開中心時身穿藍色風褸、灰色長褲及拖鞋。署方晚上近8時公布，該名長者今日下午在其位於天水圍的寓所被尋回，沒有受傷。



社署表示，非常重視事件，已要求涉事中心提交事件報告，以及要求所有暫託中心在其範圍內每一個出入口加強人員看守，密切關注長者的情況。社署呼籲，市民如有失蹤男子消息，請聯絡警方或致電社署熱線2343 2255。



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上周二確診 昨循走火通道離開中心 周日周一快測已陰性

社署今日公布，66歲男子林豐年於12月6日因確診新冠入住彩榮路體育館暫託中心，昨日（12日）下午3時半被中心職員發現失蹤。中心職員翻查閉路電視紀錄，發現該名男子於昨日下午約1時循走火通道擅自離開中心。

林豐年於12月11日及昨日曾進行快測，結果均為陰性。他身高約1.6米，中等身材，蓄短黑髮，離開中心時身穿藍色風褸、灰色長褲及拖鞋。

66歲男子林豐年12月12日下午擅自離開彩榮路體育館暫託中心後失蹤。他身高約一點六米，中等身材，蓄短黑髮，離開中心時身穿藍色風褸、灰色長褲及拖鞋。（政府新聞處）

社署：已要求中心提交事件報告

中心職員知悉失蹤事件後，隨即在中心範圍及附近地區進行搜索，但未有發現，遂通知長者的家屬和所屬院舍，以及向警方報案求助。

社署表示，非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動，並已要求中心提交事件報告，以及加強保安。署方亦已要求所有暫託中心在其範圍內每一個出入口加強人員看守，以及密切關注長者的情況。 社署續呼籲，市民如有有關男子的消息，請聯絡警方或致電社署熱線2343 2255。