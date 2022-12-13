取消安心出行｜黃傑龍形容歷史性形同0+0　留少量二維碼掃疫苗通

撰文：孔繁栩
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特首李家超今日（13日）宣布明日（14日）起毋須掃描「安心出行」及停用「黃碼」，食肆等指定處所仍保留「疫苗通行證」。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍認為放寬措施具有歷史性，形同「0+0」，旅客及回港市民首三日可以到餐廳用膳，令飲食業逐步復蘇。黃傑龍又指，將會逐步減少旗下餐廳的「安心出行」二維碼，但由於仍然要掃針卡，故會保留至少一張二維碼，方便市民掃碼轉換「疫苗通」。

取消「黃碼」　食肆可以多做三日生意

黃傑龍認為，雖然本港仍有防疫限制，但今次放寬具有「歷史性」，取消「黃碼」實際上等同「0+0」，旅客及回港市民到埗後首三日已經可以到餐廳用膳，令食肆可以多做三日生意。

特首李家超今日（13日）宣布，本港明日（14日）起取消掃描「安心出行」及「黃碼」，惟指定處所如食肆會保留「疫苗通行證」。（蘇煒然攝）

食肆將拆除二維碼　港人多外遊業界未必即受惠

他表示，過去2至3個月，本港市道淡靜，經濟下行加上港人外遊，現時相對7至8月生意額減少了10%至20%，希望取消「黃碼」後，旅客「有飯食」可以抵銷流失的生意，但他坦言：「好多旅客一早安排行程，12月未必受惠得切，睇下農曆年前會唔會再有好消息。」

黃傑龍又指，取消掃瞄「安心出行」對食肆運作影響不大，「食客只係由掃兩次變掃一次」，旗下食肆將會拆除「安心出行」二維碼，不過，他相信仍然有客人會透過「掃碼」以顯示「針卡」，為方便至少保留一張二維碼。

叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍。（資料圖片）
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