安心出行取消｜出示疫苗通行證針卡5方法一文看清　有招可免下載

周三（14日）起市民毋須再使用「安心出行」，但會保留食肆等指定處所的「疫苗通行證」安排。現時不少市民將針紙的二維碼上載至安心出行程式內，用作疫苗通行證用途，如停掃安心出行，市民可如何使用疫苗通行證？



據政府資料，市民除了安心出行，可使用「智方便」或「醫健通」流動應用程式顯示的接種紀錄二維碼，亦可出示印有二維碼的紙本疫苗接種紀錄。雖然市民現時毋須再掃安心出行，不過要留意仍有其他防疫要求，包括紅碼不準進入食肆等場所。



李家超今早公布明日起市民毋須再使用安心出行後，網上討論區立即有不少網民指已「Del app」（刪除應用程式）。不過，其實疫苗通行證安排要繼續，而除了安心出行外，市民不少方法可出示疫苗接種記錄，在進入食肆前掃瞄二維碼。

1.醫健通

市民接種疫苗並完成醫健通的登記後，可下載「醫健通eHealth」流動應用程式。完成程式內的登記步驟後，按入「疫苗紀錄」內的新冠肺炎的標誌，就可以出示新冠疫苗接種紀錄、醫學豁免證明書及康復紀錄二維碼。市民亦可將相關紀錄儲存至手機程式的主頁，便無須登入，按入程式即可出示二維碼。

不過市民要留意，下載醫健通程式前，須進入身份驗證，市民可在接種疫苗後在接種中心內登記，或使用「智方便」完成。

2.智方便

市民如使用「智方便」，進入程式後選擇「2019年冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」，並選擇「電子針卡（本地疫苗通行證版）」，便會顯示接種記錄二維碼，市民可儲存到手機相簿中；如使用iPhone，亦可加入到「Apple Wallet」中。市民進入食肆等場所前，可出示相關二維碼。

市民如使用「智方便」，進入程式後選擇「2019年冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」，並選擇「電子針卡（本地疫苗通行證版）」，便會顯示接種記錄二維碼。（「政府資訊科技總監辦公室」Facebook圖片）

3.政府網頁下載「電子針卡」

另外，市民亦可在政府網頁「電子疫苗接種及檢測紀錄系統」中，點選「2019冠狀病毒病電子針卡」，輸入身份證明文件號碼、證件簽發日期或出生日期等資料後，即會顯示疫苗接種二維碼，市民可儲存相關圖片。

市民亦可在政府網頁「電子疫苗接種及檢測紀錄系統」中，點選「2019冠狀病毒病電子針卡」。（「政府資訊科技總監辦公室」Facebook圖片）

4.紙本疫苗接種紀錄

而最簡單直接的方法，則是攜帶紙本疫苗接種紀錄外出，當進入食肆等場所前，掃瞄針紙上的二維碼即可進入。

5. 繼續使用安心出行

雖然市民不再須要使用安心出行掃瞄二維碼，不過可沿用安心出行，作顯示疫苗接種紀錄二維碼。市民進入安心出行程式後，按入「我的電子針卡」一欄，便可展示二維碼。

市民進入安心出行程式後，按入「我的電子針卡」一欄，便可展示二維碼。（安心出行截圖）

不過市民要留意，現時仍有多項防疫措施要遵守，包括確診時疫苗通行證會轉為紅碼，不可進入食肆等場所。另外，目前赴宴會或酒吧等場所前，須在24小時內先進行快速檢測，而測試棒上亦須標有姓名及進行快速測試的日期等資料。

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