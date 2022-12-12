強制檢測｜43幢大廈上榜　涉雅典居、元朗尚城 、康怡花園等

撰文：呂穎姍
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醫務衞生局今晚（12日）公布最新強制檢測名單，共43幢大廈上榜。 因陽性檢測個案曾到訪而要強檢的有38幢，當中觀塘區及沙田區最多，均有有6幢大廈，觀塘區涉及麗晶花園 4 座及觀塘紀律部隊宿舍1座等，而沙田區則涉及馬鞍山雅典居 2 座及迎海．星灣御 17 座等。另外，上榜大廈中，有5幢因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。

公告列明，任何人在12月日6至12日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（12月13日或12月14日）進行核酸檢測。

▼12月12日　部份強檢大廈▼

富豪花園、沙田好運中心各一幢上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，共有38幢大廈因曾有陽性個案到訪，被納入強制檢測公告，當中沙田區及觀塘區最多，均有有6幢大廈。觀塘區上榜的大廈包括油塘高翔苑高麟閣、九龍灣啟泰苑啟康閣、九龍灣麗晶花園 4 座及觀塘紀律部隊宿舍1座等；而沙田區則包括馬鞍山迎海．星灣御 17 座、沙田富豪花園雅仕閣、馬鞍山雅典居 2 座及沙田好運中心桂林閣等。

東區則以5幢排第二，包括鰂魚涌康怡花園 Q1 座、北角富澤花園富邦閣及柴灣金源洋樓 B 座等。至於元朗區及葵青區則以4幢並列第三，涉及元朗尚城 3 座、元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍；青衣海欣花園 3 座及青衣美景花園 6 座等。

▼12月12日　強檢大廈名單▼

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此外，沙田區及觀塘區，因污水檢測呈陽性共4處上榜，包括牛池灣彩雲二邨玉宇樓及瓊宮樓、觀塘順利邨利恒樓、沙田瀝源邨榮瑞樓、沙田瀝源邨祿泉樓，合共5幢大廈。

12月12日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳東港城 8 座

大圍雲疊花園 2 座

馬鞍山雅典居 2 座

馬鞍山迎海．星灣御 17 座

馬鞍山觀瀾雅軒 1 座

沙田富豪花園雅仕閣

沙田好運中心桂林閣

大埔頌雅苑頌美閣

粉嶺粉嶺中心 A 座

元朗富達廣場 C 座

元朗尚城 3 座

洪水橋朗峰園 2 座

元朗教育路 150 號元朗警察已婚宿舍

屯門龍門居 7 座

葵涌葵芳邨葵歡樓

青衣海欣花園 3 座

青衣青泰苑祥泰閣

青衣美景花園 6 座

荃灣韻濤居 A 座

荃灣荃威花園 Q 座

荃灣荃德花園 D 座

石硤尾白田邨富田樓

深水埗通州街 218 號悅海軒

深水埗樂年花園 1 座

九龍城啟朗苑啟遙閣

紅磡黃埔花園百合苑 2 座

油塘高翔苑高麟閣

油塘油美苑澤美閣

觀塘觀塘紀律部隊宿舍 1座

九龍灣啟泰苑啟康閣

九龍灣麗晶花園 4 座

牛頭角樂雅苑雅意閣鰂魚涌康怡花園 Q1 座

北角富澤花園富邦閣

鰂魚涌太古城唐宮閣

鰂魚涌太古城恆山閣

柴灣金源洋樓 B 座

銅鑼灣樂聲大廈 A 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

牛池灣彩雲二邨玉宇樓及瓊宮樓

觀塘順利邨利恒樓

沙田瀝源邨榮瑞樓

沙田瀝源邨祿泉樓

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