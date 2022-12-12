強制檢測｜43幢大廈上榜　涉雅典居、元朗尚城 、康怡花園等

醫務衞生局今晚（12日）公布最新強制檢測名單，共43幢大廈上榜。 因陽性檢測個案曾到訪而要強檢的有38幢，當中觀塘區及沙田區最多，均有有6幢大廈，觀塘區涉及麗晶花園 4 座及觀塘紀律部隊宿舍1座等，而沙田區則涉及馬鞍山雅典居 2 座及迎海．星灣御 17 座等。另外，上榜大廈中，有5幢因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。



公告列明，任何人在12月日6至12日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（12月13日或12月14日）進行核酸檢測。



▼12月12日 部份強檢大廈▼



富豪花園、沙田好運中心各一幢上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，共有38幢大廈因曾有陽性個案到訪，被納入強制檢測公告，當中沙田區及觀塘區最多，均有有6幢大廈。觀塘區上榜的大廈包括油塘高翔苑高麟閣、九龍灣啟泰苑啟康閣、九龍灣麗晶花園 4 座及觀塘紀律部隊宿舍1座等；而沙田區則包括馬鞍山迎海．星灣御 17 座、沙田富豪花園雅仕閣、馬鞍山雅典居 2 座及沙田好運中心桂林閣等。

東區則以5幢排第二，包括鰂魚涌康怡花園 Q1 座、北角富澤花園富邦閣及柴灣金源洋樓 B 座等。至於元朗區及葵青區則以4幢並列第三，涉及元朗尚城 3 座、元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍；青衣海欣花園 3 座及青衣美景花園 6 座等。

▼12月12日 強檢大廈名單▼



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此外，沙田區及觀塘區，因污水檢測呈陽性共4處上榜，包括牛池灣彩雲二邨玉宇樓及瓊宮樓、觀塘順利邨利恒樓、沙田瀝源邨榮瑞樓、沙田瀝源邨祿泉樓，合共5幢大廈。

12月12日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：



將軍澳東港城 8 座



大圍雲疊花園 2 座



馬鞍山雅典居 2 座



馬鞍山迎海．星灣御 17 座



馬鞍山觀瀾雅軒 1 座



沙田富豪花園雅仕閣



沙田好運中心桂林閣



大埔頌雅苑頌美閣



粉嶺粉嶺中心 A 座



元朗富達廣場 C 座



元朗尚城 3 座



洪水橋朗峰園 2 座



元朗教育路 150 號元朗警察已婚宿舍



屯門龍門居 7 座



葵涌葵芳邨葵歡樓



青衣海欣花園 3 座



青衣青泰苑祥泰閣



青衣美景花園 6 座



荃灣韻濤居 A 座



荃灣荃威花園 Q 座



荃灣荃德花園 D 座



石硤尾白田邨富田樓



深水埗通州街 218 號悅海軒



深水埗樂年花園 1 座



九龍城啟朗苑啟遙閣



紅磡黃埔花園百合苑 2 座



油塘高翔苑高麟閣



油塘油美苑澤美閣



觀塘觀塘紀律部隊宿舍 1座



九龍灣啟泰苑啟康閣



九龍灣麗晶花園 4 座



牛頭角樂雅苑雅意閣鰂魚涌康怡花園 Q1 座



北角富澤花園富邦閣



鰂魚涌太古城唐宮閣



鰂魚涌太古城恆山閣



柴灣金源洋樓 B 座



銅鑼灣樂聲大廈 A 座



污水樣本檢測呈陽性的地點：



牛池灣彩雲二邨玉宇樓及瓊宮樓



觀塘順利邨利恒樓



沙田瀝源邨榮瑞樓



沙田瀝源邨祿泉樓

