教育局信件印章錯將DIVISION寫成DIVISTON　局方：手民之誤已停用

近年政府文件、印章不時被發現出錯，多個社交平台群組今日（9日）流傳一張圖片，疑為教育局財政分部公積金組發出的信件，當中財政分部英文應為「Finance Division」，惟信件印章卻誤將「DIVISION」印成「DIVISTON」，第三個「I」寫作「T」，引起網民關注，認為該局作為教育部門，不應犯有關錯誤。



教育局回覆指，有關印章出現誤植屬手民之誤，局方已即時停用該印章。



教育局印章錯把「DIVISION」寫成「DIVISTON」（下圈示）。（網上圖片）

網上今日流傳一張照片，拍攝疑為教育局發出的信件，信封上有教育局財政分部公積金組印章，信件中亦有相關部門名稱、電話及地址等。不過，財政分部英文應為「Finance Division」，但在信封的印章中，卻錯把「DIVISION」印成「DIVISTON」，即誤把第三個「I」寫作「T」。貼文引起網民關注，部份人認為教育局作為教育部門，不應犯相關錯誤。

教育局回覆指，根據記錄，局方曾發出一封檔案編號10041281的信件，並稱有關印章出現誤植屬手民之誤，教育局已即時停用該印章。

教育局新修訂的公民與社會發展科（公民科）已於本學年在中四級推行，以取代過去備受爭議的通識科。（資料圖片）

翻查資料，過往亦有政府部門印章或信件出錯，當中最令人關注，為2019年反修例示威風波期間，港鐵入稟高等法院申請臨時禁制令，高院其後發出批文，惟文件上高等法院「HIGH COURT」印章，竟出錯印成「HIGHT COURT」，司法機構當時稱副本上印章排版出錯，但正本是正確無誤。