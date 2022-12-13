安心出行｜教育局：周三起入校毋須再掃　仍需出示疫苗通行證

政府今日（13日）宣布明日(14日)取消強制掃描安心出行後，教育局在今日(13日)向學校發信，由明日起所有進入校園人士（包括在校園內提供服務人士、家長及訪客等）也毋須再掃瞄安心出行，學校亦毋須在校舍內張貼安心出行場所二維碼。除學生外，入學校人士仍須符合疫苗通行證要求方可進入校園。



教育局補充，學校全體教職員、校巴及保母車司機、隨車人員及學生，應繼續維持在每天回校前完成一次快速抗原測試。未接種疫苗但因持有有效醫生證明的教職員，由明日無需再每七天進行一次核酸檢測，惟仍須在每天上班前進行快測。



▼9月1日 創知中學開學有學生補做快測▼



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教育局今日向全港中學、小學、特殊學校、 提供非本地課程的學校、 幼稚園/幼稚園暨幼兒中心及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）發信，指因應政府撤銷巿民進入處所時必須掃瞄安心出行，由明日起，所有進入校園人士（包括在校園內提供服務人士、家長及訪客等）毋須再使用安心出行，學校也毋須張貼場所二維碼。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



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入校須續出示疫苗通行證 「紅碼」禁入學校

現行的疫苗通行證的安排會維持不變，換句話說，除獲豁免人士外，所有教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者均須符合疫苗通行證的要求方可進入校園，學校亦應繼續妥善登記及保存有關疫苗記錄及醫學豁免的名冊。

雖然政府已撤銷「黃碼」，但學校仍須拒絕所有屬於「紅碼」的人士（即確診者，包括上班/上學的人士及訪客）進入校園，學校亦有責任提醒所有到訪者和接送子女的家長，須主動申報其「紅碼」情況，並不得進入校園。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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所有校內人士需每日「快測」

教育局補充，學校全體教職員（包括所有教學及非教學人員）、校巴及保母車司機、隨車人員及學生應繼續維持在每天回校前完成一次快速抗原測試。一般而言，快速抗原測試應在每天早上進行，相關人士在獲得陰性檢測結果才能回校上班/上課。

未接種疫苗但因持有有效醫生證明獲豁免疫苗通行證接種要求的教職員，原需每七天進行一次非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子檢測，由明日起取消有關安排，惟仍須在每天上班前進行快速抗原測試。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼

