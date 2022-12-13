雙子座流星雨2022｜周三晚入高峰　郊區20顆劃過天際　太空館直播

香港今年壓軸天文現象——雙子座流星雨，將於明晚（14日）進入高峰期。香港太空館預計，明晚9時天頂每小時出現率達150，是今年流星雨之冠，太空館在明晚9至11時進行直播，而最佳觀測時間為明晚10時至11時，偏遠郊區有機會見到10至20顆流星。



本年度的雙子座流星雨高峰期為12月14日的晚上約8時30 分。（天文匯）

香港太空館明晚9時至11時透過其YouTube頻道及「康文＋＋＋」Facebook專頁直播雙子座流星雨，並即場講解有關流星雨的天文知識和各種觀測方法。觀測條件無可避免會受流星雨輻射點位置及月光影響，香港的最佳觀測時間預計為明晚10時至11時，其間在偏遠郊區的觀測人士或會看到10至20顆流星。

天文台料明日密雲有雨

太空館表示，流星雨發生時，流星像是從夜空中某一點（稱為輻射點）向外散射而出。雙子座流星雨的輻射點會在明晚約7時30分從東北方升起，隨着輻射點慢慢升高，流星亦隨之增多。

可是，月球會在明晚10時53分東升，明亮的月光會漸漸蓋過較為暗淡的流星，令觀測條件轉差，市民可把握午夜前的時間到天空視野廣闊及較少光害的地點觀測雙子座流星雨。

天文台預測，本港明日密雲，有幾陣雨，天氣逐漸轉冷，氣溫介乎12至15度，達寒冷程度，天文台有機會發出今年入冬首個寒冷天氣警告。