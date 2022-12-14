疫情｜增14870宗確診　輸入個案逼近900宗創新高　多35人不治

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（14日）新增14,870宗確診；輸入個案數字創0+3後新高，達到896宗。昨日機場入境人次為17,857，確診比率為5.02%。衞生防護中心今再發現多7宗本地個案帶有變異病毒株，分別為1宗XBB、1宗BF.7及5宗BQ.1.1亞系個案。另外，今日新增35人死亡，包括3宗公眾殮房報告個案，七日平均死亡人數升至27.4人。



今日疫情概要：



- 14,870宗確診，較昨日個案輕微上升8.4 %。

- 輸入個案896宗創新高，佔整體個案比率6.03%；相比同日17,857名機場入境旅客人數，確診比率則為5.02%，七日平均比率是4.24% 。

- 新增35名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.19%，整體死亡率略維持在0.48%，累計死亡人數為11,056人。

- 本地XBB個案增1宗、本地BF.7增1宗、本地BQ.1.1增5宗，累計7宗。

- 院舍個案維持高水平，今日間32院舍出現個案， 49名院友及9名職員感染。

輸入個案佔機場入境人數突破5%

新冠肺炎疫情反覆，本港今再增14,870宗確診。確診個案中有13,974宗為本地個案，輸入個案的比率佔896宗，佔整體個案比率為6.03%。新增的輸入個案當中，525宗涉及機場檢測樣本、281宗涉及第1至3日樣本，餘下90宗涉及第4至7日樣本。

由於昨日機場入境為17,857人，確診比率為5.02%，突破5%水平。七日平均確診人數為746人，七日平均確診比率為4.24%。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月5日至11日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約58.57%。

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再發現多7宗帶有變異病毒株本地個案

衞生署今再發現多7宗本地個案帶有變異病毒株，分別為1宗XBB、1宗BF.7及5宗BQ.1.1亞系個案，累計發現132宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、七宗BF.7及150宗BQ.1.1亞系個案。

本地XBB個案涉及一名89歲男子，已打3針；本地BF.7個案涉及一名40歲男子，已打3針；本地BQ.1.1個案涉及3男2女，年齡介乎29至72歲，4人已打3針、1人已打4針。

至於輸入個案則未有發現新帶有變異病毒株，累計226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，973間學校新呈報2,311宗個案，另有40間學校的42個班級需要停課五天。至於院舍方面，有32間院舍有確診個案，分別為20間安老院舍及12間殘疾人士院舍，當中有49名院友及9名員工確診，40名院友因院舍有個案而要隔離。

醫管局公布，昨日有3,750名新冠確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有501名新增確診病人。2,660人需要入住隔離設施，目前有409人正接受氧氣治療，41人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報19名危殆及32名嚴重的確診病人，現時合共有94名危殆及105名嚴重的確診病人留醫，當中33名危殆病人正接受深切治療。

另外，今日新增32人死亡，包括15男17女，年齡介乎56至101歲，8人來自院舍。打針方面，9人沒有打針記錄，2人打四針，16人打了3針，3人打2針、2人打1針。

另外有新增公眾殮房報告的死亡個案，涉及2女1男，年齡幾乎49至94歲，2人已打3針，1人無打針記錄。全期累計死亡率為0.48%。七日平均死亡人數升至27.4人，而七日平均死亡率則升至0.190%。

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+ 13

呈報陽性個案的安老院舍：



1、香港聖公會恩慈長者之家

2、香港聖公會李嘉誠護理安老院

3、香港蘇浙滬同鄉會葵青良友安老院

4、仁濟醫院香港半島獅子會安老院

5、順景閣護理安老中心

6、九龍五聯護老院

7、生輝護老院有限公司

8、溫暖護老院

9、亞洲婦女協進會頤養之家

10、百好護老中心

11、傅麗儀護理安老院

12、港灣安老院

13、安貧小姊妹會聖若瑟安老院

14、恩耆頤養院

15、粉嶺護老院

16、永安老人健康中心

17、仁人安老院有限公司

18、葵芳居

19、護老樂

20、華創駿洋居

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、展亮技能發展中心(屯門) - 宿舍部

2、循道衛理楊震社會服務處獨立生活計劃

3、新生精神康復會天悅宿舍

4、救世軍長康社區展能暨宿舍服務

5、救世軍恒安宿舍

6、基督教懷智服務處元州宿舍

7、扶康會悅智之家

8、新生精神康復會屯門長期護理院

9、匯豐銀行慈善基金匡智東頭宿舍

10、基督教家庭服務中心誠愛兒童之家及誠謙兒童之家

11、蘭心之家

12、匡智水泉澳綜合復康中心-泉智軒

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