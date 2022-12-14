取消黃碼｜首日抵港期待飲茶　外遊回港冀再放寬：澳洲不用戴口罩

政府由今日（14日）起取消「黃碼」，經機場入境人士只要抵港時核酸檢測呈陰性，就可以自由外出活動，如到餐廳吃飯等，無須接受隔離檢疫。從新加坡抵港的莊氏一家對新措施表示很興奮：「期待同屋企人周圍行下，去酒樓飲下茶。」然而，有自澳洲旅遊回港港人仍嫌防香港疫政策應不夠「貼地」，應再放寬：「澳洲及新加坡都不用戴口罩，回港時被要求戴口罩覺得很不適應。」



港府12月14日起取消「黃碼」，入境人士若核酸檢測呈陰性，可以自由外出活動。（洪芷菁攝）

莊氏一家今日由新加坡飛抵香港，他們對於取消黃碼感興奮，對他們而言亦方便一些，尤其可以不用花錢去酒店隔離。抵港後，他們表示很期待：「同屋企人周圍行下，去酒樓飲下茶」，亦會去逛逛商場。

從新加坡抵港的莊氏一家對新措施表示興奮，期待與在港家人到酒樓飲茶。（洪芷菁攝）

林小姐一家亦是由新加坡抵港，之後轉機到內地，而在前往內地前會在香港旅行一段時間，對於取消黃碼新措施：「當然很好啦，很幸運啦，今天剛過來，就趕上這個（措施）。」他們於一個月前已計畫好行程，並指如果沒有這個措施，他們今天肯定會直接會飛往內地。

剛從澳洲旅行完回港的溫先生對於取消黃碼表示「好過冇」，但認為香港防疫措施仍過於嚴格，例如他在澳洲旅遊及經新加坡轉機都不用戴口罩，反而回港時被提醒戴口罩立刻感很不適應：「我覺得真係要貼地啲囉。」

他認為政府應再放寬防疫措施，令到本地餐飲業及商店有更多生意，而現在很多人都外出旅遊消費，反而留港消費的人少：「唔使戴口罩，我都會去商場行下啦，戴口罩，唔想去啦。」他期望可以盡快恢復正常生活：「鍾意出外就出外，鍾意留港就留港，甚至過年有啲可以返大陸同親戚探親更加好啦。」