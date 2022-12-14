安心出行黃碼取消｜旅遊業還望與內地免檢通關　餐飲業憂生意反跌

撰文：劉夢婷
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政府今日（14日）起取消黃碼，入境人士抵港即可進入指定場所。旅遊業議會主席徐王美倫今早在一個電台節目表示，疫情前近八成旅客都來自內地，取消黃碼會吸引海外旅客，但數量不多。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯在同一電台節目表示，取消黃碼不會令生意出現V型反彈，因為香港人喜歡外出旅遊，如今香港尚未和內地通關，若未補充足夠遊客，餐飲業生意或不升反跌。

▼12月13日　政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼

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旅議會徐王美倫：短期內旅客不會大幅增加

徐王美倫表示，取消黃碼安排相信對海外旅遊具一定吸引力，但短期內，聖誕新年期間不會大幅增加訪港旅客，希望政府有進一步放寬。徐王美倫指出，疫情前78%左右旅客都來自內地，就算取消黃碼能吸引多點海外旅客，但比例不算多：「無內地通過就無好多旅客。」

徐王美倫預計，一個月內或增加20%至30%遊客，不會太多；還指團進團出實施至今大約有50個旅行團訪港，平均每團10至20人，成效不高。

50人泰國團旅客早前抵港訪多廟。(資料圖片/歐家樂攝)

餐飲業料難V型反彈　今年生意比去年跌15-20%

徐汶緯表示，餐飲業生意暫未見明顯大幅反彈，並擔心，長假期即將開始，香港仍未和內地通關，若市民外出旅行，但沒有補充相應內地遊客，餐飲業生意可能不升反跌。

徐汶緯還表示，取消黃碼不會令業界生意出現V型反彈，還指出今年餐飲業生意已經同比下跌15%至20%。取消黃碼和強制掃描安心出行或對傳統中餐幫助更大。

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