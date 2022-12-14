安心出行取消｜盧寵茂籲勿刪程式　疫苗通須續推 ：唔好搵錯敵人

港府今日（14日）起撤銷強制掃描安心出行二維碼的要求，醫務衞生局局長盧寵茂今早在電台節目表示，安心出行推出至今共調整功能逾40次，現可登記核酸檢測及出示疫苗通行證等，強調今次並非取消整個安心出行應用程式，籲市民：「千祈唔好喺手機拎走（安心出行）。」



對於續用疫苗通行證，盧寵茂強調，疫苗通是推動市民打針重要措施，重申長者若感染後果嚴重，推行疫苗通行證是為鼓勵市民打針：「（政府）係鼓勵大家打針而唔係一定要推行疫苗通行證，希望大家唔好搵錯對象同敵人。」



▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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調整措施不代表疫情已過去

港府昨日放寬五項防疫措施，包括取消強制掃描安心出行。盧寵茂今在電台節目強調，調整措施不意味著疫情已經過去，疫情仍然對每個人帶來影響，尤其是長者及幼童。

盧寵茂表示，外來人士要繼續核酸同快測，認為現時還有新的變種病毒株，而主要變種病毒株都是外來輸入，因此不能鬆懈。若未來入境人數增多，有需要會再公布調整入境措施，但新冠病毒仍然是公共衞生問題。

盧寵茂：推疫苗通行證是為鼓勵打針

盧寵茂稱，疫苗通行證作用十分重要，全世界很多國家都有類似法律或措施推動市民打針，並重申香港現時80歲以上長者有38%未完成三針接種，一旦長者感染會對醫療系統造成很大負荷，疫苗通行證主要是為鼓勵市民打針。

希望大家唔好搵錯對象同敵人，（保留疫苗通行證）係鼓勵大家打針而唔係一定要推行疫苗通行證。 醫務衞生局局長盧寵茂

▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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沒有取消整個安心出行亦沒有下架

盧寵茂強調，今次只是取消強制安心出行掃描，沒有整個取消安心出行，亦沒有將它下架。盧寵茂表示安心出行至今做出40多次調整，加了很多元素，呼籲市民：「千祈唔好喺手機拎走（安心出行）」還指安心出行中仍然可登記核酸檢測、出示疫苗通行證。