院舍外勞｜勞福局料7000配額仍不足　留「可觀」空缺予本地人入行

勞工及福利局今（14日）宣布推出特別計劃，明年第二季起容許安老院及殘疾人士院舍輸入多3,000名護理員，計及現時全港已有的約4 000名輸入護理員，輸入配額上限為7,000人。勞福局表示，因未來3年須額外增加4,500名護理員，7,000個配額是與業界討論後取得的平衡，強調已預留可觀空缺予本地人：「唔會有人（本地工人）因輸入外勞而冇工。」



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就今次特別計劃，勞福局發言人下午指，未年三年業界額外需要約4,500名護理員，當中1,600個空缺來自非政府機構服務單、700個來自2024年院舍條例修訂後新增人手、2,200個為新建院舍及買位計劃增購宿位所需；另因過去5年私營院舍宿位平均每年淨增長約850個，假設增長率不變，私營院舍每年需額外多約120名護理員。

對於有業界指以全港約千間院舍計算，料新增3,000名外勞配額，平均每間只可增聘多3人。勞福局發言人表示，新增3,000個配額、計合7,000配額是與業界商討後，平衡各方決定：「7,000都唔夠，（特別計劃）唔會去到咩階段會停，因未來3年都額外要4,500人，一路推一路睇住情況，但（宿位）不斷升，長遠其實都有需要。」

勞工及福利局宣布推出特別計劃，容許安老院及殘疾人士院舍輸入多3,000名護理員。(資料圖片)

單靠本地人員無法滿足需求：唔會有人（本地工人）因輸入外勞而冇工

該局強調，7,000配額已考慮到本地就業情況，在不斷招聘下，據社署定期調查，津助院舍空缺率仍達15%至16%，空缺位數以千計。局方說，7,000外勞配額即至少有1,500空缺須由本地人員填補，而隨人口老化行業需求增，單靠本地人員無法滿足人手需求，又強調已：「確保有可觀空缺畀本地人，唔會有人因輸入外勞而冇工。」

不限招聘內地人 惟現時招聘對象主要來自內地

發言人表示，雖然計劃不限於招聘內地人士，但現時招聘對象主要來自內地，因為在院舍工作需要應徵者能溝通得到，文化背景等較相近會較合適。至於吸引力方面，社署發言人稱規定是月薪不低於入息的14,150元，但連同住宿、交通及保險等開支，實際僱主支出越超該數。

該局發言人又指，目前院舍外勞全部為內地人，考慮院舍工作語言需要，料特別計劃仍以招聘內地人為主。(資料圖片/陳傲淇攝)

特別計劃下，聘外勞審批時間可由「補充勞工計劃」約5個月縮短至2個月，政府會成立跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批申請。勞工處發言人解釋，因持牌安老院每月已有定期巡查，故可減省特別巡查的步驟，而以往輸入外勞審批上，須上交勞顧會索取意見，計劃下亦可省略。

重申非繞過勞顧會 或考慮每年交年報

勞福局稱，未來兩月會諮詢業界，希望1月可諮詢勞顧會意見等，再敲定新修訂，計劃明年第2季推行。該局稱會與勞顧會保持溝通，或考慮交年報予勞顧會，強調「唔會繞過勞顧會。」問及有勞顧會委員指反對計劃，該局指除勞顧會外，亦要平衡安老事務委員會、業界等需要。