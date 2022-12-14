院舍外勞｜明年准多入3000護理員　業界料每間可請3人屬杯水車薪

勞工及福利局今日（14日）宣布，明年推出特別計劃，在保障本地工人優先就業前提下，適度容許安老院及殘疾人士院舍輸入護理員，當中會額外輸入約3,000名護理員，計及現時全港已有的約4 000名輸入護理員，輸入配額上限為7,000人。



特別計劃不再只限於私營院舍，津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多可申請輸入一名護理員，即比例為2：1，而私營院舍及自負盈虧院舍聘用全職本地職員與輸入護理員比例為1：1，預計明年第二季推出計劃。



安老事務委員會委員、恩耆頤養院行政總監李輝直言，名額只有3000個如杯水車薪，全港院舍有逾千間，即使當成1000間計算，每間都只得3個名額。



本港院舍業界護理員忍受嚴重短缺。(資料圖片)

勞福局：未來三年額外需至少約4500名護理員

勞福局指，行政長官會同行政會議通過，根據《僱員再培訓條例》（第423章）第14（3）條推出院舍輸入護理員特別計劃（特別計劃），透過更具彈性方式輸入護理員並精簡程序，以期解決院舍業界護理員人手嚴重短缺問題。

政府將准額外輸入約3000名護理員，計及現時全港已有約4000名輸入護理員，輸入配額上限為7000人。該局指，業界未來三年額外需要至少約4500名護理員，以配合新建院舍及買位計劃增購的宿位陸續投入服務。換言之，即使特別計劃的配額全數獲批，預計仍有最少1500個空缺須由本地求職者填補。

各類院舍均可申請

勞福局表示，各類型院舍均可申請輸入護理員，不限職位。其中，私營院舍及自負盈虧院舍每聘用一名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員，即1：1；而津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員即2：1。

勞福局指，院舍提交申請時，須證明已經通過社署署長指定途徑招聘本地人手，但未能填補空缺。本地招聘的薪金必須不低於聘請輸入護理員的薪金，而輸入護理員的薪金不得低於政府統計處編製的護理員每月工資中位數。

將精簡審批程序至兩個月

除適度容許安老院及殘疾人士院舍輸入護理員，放寬本地僱員與輸入護理員的比例，並精簡申請審批程序，預計申請審批時間將縮減至約兩個月。

政府會成立由社署署長擔任主席，由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批院舍提交的申請。社署署長會在考慮小組提供的意見後，就每宗申請作出決定。

政府會就特別計劃的實施安排諮詢勞工顧問委員會及院舍業界，並會在敲定特別計劃的實施和運作細節時適當考慮收集的意見，以期於明年第二季推出特別計劃。

安老事務委員會委員、恩耆頤養院行政總監李輝批政府今次玩數字遊戲，增3000個名額只是杯水車薪。（資料圖片/蘇煒然攝）

安老事務委員會委員李輝批政府沒真正改善人手短缺

李輝形容政府只是在玩數字遊戲，雖上限放寬至7000人，但實際只增加3000名外勞，但香港即將有兩個大社會服務項目，即古洞北福利服務綜合大樓及小欖綜合康復服務大樓，將分別需要1000多個護理員，放寬只是杯水車薪，根本未能大幅改善人手短缺問題。

李輝指增加外勞是久旱逢甘霖，整體而言是歡迎，但數量仍不夠應付人手短缺問題，現時香港人口老化日趨加重，期望政府增加上限到8000至9000人，能放寬到一萬則更好。