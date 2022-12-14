禁煙｜8成受訪者促禁煙區擴至所有公眾地方　團體倡包括街道後巷

《施政報告》提出進一步推展禁煙及控煙工作，有意將「無煙世代」年份訂為2009年或之後出生人士。社區發展脈搏今日（14日）公布一項有關市民對禁煙政策的立場及意見的問卷調查，逾8成受訪市民認為要進一步擴大戶外公眾地方的禁煙範圍。社區發展脈搏支持進一步擴展禁煙區至所有公眾範圍，包括街道及後巷；另再劃出指定吸煙區，減低二手煙對公眾造成的影響。



社區發展脈搏於今年11月4日至10日，向逾100名12至17歲青少年及逾300名成年人進行禁煙政策問卷調查。結果發現，逾半數受訪者認為大幅增加煙稅的措施將不會有效推動吸煙人士戒煙，而逾8成受訪市民認為應該要進一步擴大戶外公眾地方的禁煙範圍。

另有逾8成受訪者反對向指定年份後出生的人士禁售煙草；同時逾8成受訪者認為有關政策不會有效防止青少年接觸香煙；有近9成受訪者認為禁止向指定後出生的人銷售煙草是剝奪個人選擇權利。此外，逾7成受訪青少年認為他們能夠透過朋友分享或找他人代購形式獲取香煙。

組織建議，反對盲目大幅爭加煙稅，並按社會情況、社會整體吸煙率、市民負擔能力等因素，制定煙稅調整機制。組織亦建議支持全面支持政府進一步擴展禁煙區至所有公眾範圍，包括街道及後巷，另再劃出指定吸煙區，減低二手煙對公眾造成的影響。

組織又建議，建議立法禁止替未成年人士代購煙草，規定協助 18 歲或以下的未成年人士代購煙草為刑事罪行，以減少青少年接觸煙草的機會。政府亦應提升對私煙販賣行為的罰則，以打擊私煙販賣及逃稅的情況。