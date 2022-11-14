政府擬增5個禁煙區　立法會議員倡打擊「火車頭」設指定吸煙區

今年施政報告提出於明年初就進一步推展控煙工作諮詢公眾，目標在2025年降低吸煙率至7.8%。醫務衞生局副秘書長李力綱今日（14日）在立法會會議表示，將於中環、觀塘、元朗、東涌及粉嶺的公共運輸設施列為禁煙區，而早前被列為禁煙區的2個公共交通運輸設施，因最新的交通安排而被廢除，相關修訂預期將會在今年12月31日生效。



立法會議員劉國勳亦期望政府打擊「火車頭」(即吸煙人士邊行邊吸煙)，形容「火車頭」令市民避無可避，致深受其害。他建議政府參考外國在某特定地點設立吸煙指定範圍，而其他區域則「最好就杜絕佢」。



醫務衞生局局長盧寵茂今表示，考慮提高最低合法購買吸煙產品年齡，使下一代永遠不能合法地購買吸煙產品。（資料圖片）

今日立法會舉行《2022年吸煙(公眾衞生)(指定禁止吸煙區)(修訂)公告》小組委員會會議，李力綱表示，現時超過250個公共運輸設施被列為禁煙區，修例將新增中環民吉街巴士總站、觀塘安泰邨巴士總站、元朗錦上路站臨時公共運輸交匯處、東涌達東路巴士總站，以及粉嶺祥華巴士總站。至於早前兩個被列為禁煙區的香港仔華富北巴士總站及元朗錦上路站公共運輸交匯處，因最新的交通安排而需被廢除。

當局指，在公共運輸交匯處方面，過去一年大約收到500多個投訴，曾作出3,000多個巡查，並發出逾600張告票。

立法會議員梁子穎表示，紅磡港鐵站連接理工大學 、金鐘統一中心連接政府總部及立法會天橋等，市民「往往要利用呢啲通道去行過呢啲地方，但佢又唔係禁煙區，變相其實就令到好多市民經過呢啲必要通道正正吸返呢啲二手烟。」

他又指，天橋空間比較狹窄，僅2至3米闊，「好多時候兩邊企晒人吸煙 ，行又唔係，唔行又唔係，焗住入到去，四方八面啲煙湧過嚟。」因此期望政府進一步保障市民健康，將天橋劃為禁煙區。

劉國勳則表示，希望政府打擊「火車頭」，「（吸煙人士）一邊行一邊吸煙，令到身後市民吸入大量二手煙，深受其害。」建議政府參考外國在某特定地點設立吸煙指定範圍，而其他區域則「最好就杜絕佢」。

李力綱回應指，將會檢視並考慮哪些地方，包括天橋是否可劃爲禁煙區。至於針對打擊「火車頭」建議，他又指，「我哋係咪特別針對行住嚟食定企喺度食係咪會同等處理？」稱會再作考慮。

葛珮帆建議政府加強對水煙的宣傳及規管工作。（資料圖片／廖雁雄攝）

立法會議員葛珮帆提出，水煙逐漸成為年輕人聚會的活動，「水煙加水果味，令人覺得好似無乜害咁 。添加劑有唔知咩物質 ，（政府）無乜監管」建議政府加強對水煙的宣傳及規管工作。當局回應指，過往曾與警方合作，成功以教唆、協助吸烟罪行檢控酒吧管理人。稱會加強對水煙危害的宣傳。又稱將來若規管水煙含有的添加劑成份，規管做法會與傳統煙的做法一樣 。