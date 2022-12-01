單車節｜李慧詩首參加　盼同行者放下手機一同享受　提供備戰貼士

「在青馬橋遇着她」，她是「牛下女車神」李慧詩。這位單車賽世界冠軍將於本月18日首次參加香港單車節，「出戰」50公里組，5,000名參加者有機會與她「煉」車。她其實曾報名加上一屆單車節 ，不過今年初因疫情取消，所以今次特別期待，會享受在公路上踩單車的感覺，更希望一眾參加者會放下手機，一同享受踩單車的樂趣。



她建議參加者近期訓練時，可以多訓練自己在一個均速去踩單車，每日早睡早起，有營養飲食，在當日面對大斜路亦不要「衝上去」，以免用力過度後勁不繼。



希望佢哋(參加者)見到我，係享受同我一齊踩單車。 「牛下女車神」李慧詩

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踩經「三隧三橋」 不懼上斜路只憂天公不造美

由旅遊發展局舉辦的2022「新鴻基地產香港單車節」自2018年舉行後便停辦。今年有多位香港精英運動員報名參加，繼早前有三名劍擊運動員「跨界別」參與，在2012倫敦奧運及2020東京奧運奪得銅牌的李慧詩都會首度參加。

她在受訪時說，雖然今次是首次參加，但其實上屆賽事都曾報名參加，可惜活動在今年初因疫情取消，所以很期待舉行日到來。

市民平常可能多見李慧詩在賽內場地馳騁，今次在公路上踩單車，50公里組更會經過「三隧三橋」（長青隧道、南灣隧道及尖山隧道；青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋），有多段上大斜路路段。李慧詩說，平常訓練都包括都有斜坡或室外訓練，所以都可以適應；惟她擔心受天氣同路面影響，希望當日會有好天氣。

因為怕嗰日落雨，如果唔熟路面情況，落雨就好難搞，好易「跣軚」。 「牛下女車神」李慧詩

▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼



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呼籲參加者放下手機一同享受踩單車

李慧詩補充說，公路單車會有剎車器（場地單車並沒有），就算前方不幸發生意外，都可以立即剎車避開，反而覺得更安全。

問到有甚麼貼士給其他參加者，李慧詩希望他們會享受踩單車的樂趣，一齊放下手機，不要只拍照，特別是見到她的時候，「希望佢哋見到我，係享受同我一齊踩單車，同埋大家唔用電話（面對面）傾偈，好似一個聚會咁。」

「牛下女車神」李慧詩將於12月18日首次參加旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，她說會享受在公路上踩單車的感覺。(盧翊鉻攝)

給參加者備戰貼士：訓練均速踩單車 心跳保持良好水平

她建議參加者近期訓練時，可以多訓練自己在一個均速去踩單車，「盡量令自己心跳保持良好水平」，在當日面對大斜路亦不要「衝上去」，以免用力過度後勁不繼。「普通市民要享受比賽，享受路段最重要。」同時最基本亦最重要，她提醒各位每日早睡早起，有營養飲食。