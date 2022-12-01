單車節｜李慧詩未定是否出戰杭州亞運：想三位師妹都有機會攞獎牌

第19屆亞洲運動會將於明年9月尾在內地杭州舉行。兩屆奧運場地單車獎牌得主、有「牛下女車神」之稱的李慧詩表示，仍然在考慮是否出戰亞運，因為她希望能讓同隊三位短途單車女運動員有更好發揮，認為給予她們爭取亞運獎牌的機會，對香港體壇的發展更有幫助。



我攞多個亞運獎牌，對於香港體壇發展無乜幫助，但對佢地（三位）第一次去亞運就好有幫助。 「牛下女車神」李慧詩

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本月18日首參加香港單車節

李慧詩將於本月18日參加由旅遊發展局舉辦的2022「新鴻基地產香港單車節」50公里組，是她首次參加。她日前接受訪問時表示，仍然在考慮是否出戰明年舉行的杭州亞運。她解釋說，因為單車隊中有三位短距離年輕女運動員——吳思穎、程嬿珊、楊礎搖，都在不斷進步，如果她們可以到亞運爭取獎牌，發揮表現，其實比她自己參加亞運，對香港體壇會更有好處。

李慧詩說，希望三位年輕女運動員可以更多一同出戰，特別是一些團體賽，會有更多機會配合。她亦希望幫助團隊更多，但不希望她們會對她依賴過多。

李慧詩曾在2010年廣州亞運奪得女子500米計時賽金牌及2014年仁川亞運奪得凱林賽及個人爭先賽兩面金牌，更在2018年雅加達亞運成功衛冕，個人擁五面亞運金牌。

▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼

