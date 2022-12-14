國泰勞資開會　國泰稱已改善更表　工會：視乎新更表作下一步行動

聖誕新年將至又遇上政府取消「黃碼」安排，港人外遊返港更方便，惟國泰航空勞資問題仍未明朗。國泰空中服務員工會早前要求增加航班人手及外站休息時間，並改善更表編排，或考慮聖誕新年採工業行動，甚至不排除罷工。



勞資雙方今日（14日）開會磋商但未達成共識，工會稱資方口頭承諾會改善1月及往後更表，會視乎1月更表再決定下一步行動；國泰則稱與工會會面4小時解釋改善編更安排，大部份關注事項已在1月更表得以改善，已邀工會代表下周一（19日）公布1月更表後再見面。



▼12月6日 國泰空中服務員工會授權工會採取下一步行動▼



國泰空中服務員工會表示，資方在會議上口頭承諾會改善1月及往後更表，工會亦已向資方反映12月6日工會緊急會員大會上同事訴求，包括同事想要的品質保證及工作方向等，工會已要求公司恢復每兩個月例會監察、反映及商討改善空間，惟今次會議並未達到共識。

工會指，國泰方認為恆常專題會議及電郵溝通已足夠，毋須再辦每兩個月的例會，工會會密切留意1月更表情況，並收隻會員意見，一旦更表無明顯改善或持續影響員工生活，會商討下一步行動。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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國泰則表示，今日與工會會面4小時，解釋改善了的編更安排，亦已邀請工會代表在本月19日公布1月份值勤更表後再見面，並於2月份就共同關注的事宜再會面。

國泰稱，在重建網絡期間，須作出一些暫時的編更安排，其中大部份備受關注的事項已適時在1月份的值勤更表得到解決，包括調整澳洲、新西蘭、長途及超長途航班的外站逗留時間、優化並更平均地分配飛行時數及值勤模式、於珀斯航班額外增加最多兩名機艙服務員執勤等。

國泰指除現有的聖誕及除夕夜雙倍晚餐津貼外，公司會為在聖誕節、新年及農曆新年期間緊守工作崗位的機艙服務員提供額外特別津貼，並強調一直與機艙服務員直接溝通，包括空中服務員工會。國泰說，將繼續處理相關事宜，並感謝機艙服務員同事的耐心及理解，亦向顧客保證航班服務將運作如常，毋須擔心。

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