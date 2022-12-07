國泰空服工會獲員工全票授權進一步行動　是否罷工視乎資方改善

國泰空中服務員不滿近月工作量上升及外站休息縮短，昨日（6日）召開緊急會員大會。國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩今早（7日）在電台節目表示，大會已獲委員全票通過，授權工會進行下一步行動，不排除任何可能性，視乎與公司溝通結果再決定行動。對於國泰回應稱改善明年一月更表、解決休息不足等問題，蕭詠恩表示資方每月都有類似言辭，仍會樂觀面對，並稱罷工為不得已的最後一步。



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工會形容罷工為不得已最後一步

蕭詠恩表示，昨日已全票通過授權工會進行下一步行動，尚未決定行動內容，但不排除任何可能性，會考慮罷工，主要視乎和公司溝通後資方如何改善，再決定行動。聖誕新年在即，航班需求勢必會繼續上升，她表示罷工為不得已的最後一步，形容「好唔希望」，會視乎公司改善措施再決定。

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國泰員工反映多次休息時間不足

隨著防疫政策逐漸開放，本港航空需求逐步復甦。國泰航空空中服務員工會早前召開緊急會員大會，表示航班數量雖上升，但國泰航空將每班航班縮減至少一名一手，致機組人員工作量增加、外站休息時間不足、且編排更表十分混亂。

蕭詠恩表示，自9月政府放寬入境限制後，員工曾多次向公司反映，但公司此前從未回應。