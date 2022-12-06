國泰空服員工會獲員工授權　聖誕、農曆新年或採任何形式工業行動

全球航空業逐漸復常，員工卻指待遇未能「復常」。國泰空中服務員工會今日（6日）召開緊急會員大會，討論薪酬待遇事宜。執委代表在會後表示，會上一致通過授權工會採取下一步行動，視乎稍後與資方的磋商情況，決定採取任何形式的工業行動，預料會在聖誕或農曆新年前後發動。



▼12月6日 國泰空中服務員工會召開緊急會員大會▼



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國泰空中服務員工會今午召開緊急會員大會，討論薪酬待遇事宜。執委代表在會後表示，會上一致通過授權工會採取下一步工業行動，暫時不會排除任何形式，預料會在聖誕或農曆新年前後進行。據悉，會上有會員提及罷工，工會執委及會員曾討論相關行動的利害。

執委代表亦表示，工會在11月底已就工作安排向資方提出訴求，惟國泰管理層未有理會，至近日獲國泰回覆「一月更表會再改善」，他們預料約十日後將出一月更表，屆時會留意是否已有改善。他們也提到，希望大眾留意到早前國泰宣布加薪，但空中服務員工加薪幅度只是3.3%，其實實際上只是加約300元。

由機組人員組成的國泰空中服務員工會，早前曾向國泰行政總裁鄧建榮發信，指當大家喜見航空業再度復甦之際，待遇卻每況愈下，人手愈減愈少，外站休息時間亦愈來愈短，批評措施愈來愈令人摸不著頭腦。

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