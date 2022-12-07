外遊行程如受工業行動影響　旅遊保險索償關鍵在於「能否預見」

國泰空中服務員工會昨日（6日）表明，已獲會員通過授權工會，不排除在聖誕及農曆新年採取工業行動。年尾屬旅遊旺季，市民外遊雖可購買旅遊保險，不過在遇上罷工，要更改行程、甚或取消行程，不一定能就利益受損索償。



有保險業界指出，投保時間屬關鍵，部份旅遊保險條款有列明若是發生不可遇見的罷工或其他工業行動仍然受保。以國泰工會一事為例，如市民投保時間是在有相關新聞報道之前，理應仍能受保。不過，業界也強調，保險條款各異，建議市民向投保的保險公司仔細查詢。



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保險及金融從業員權益分會會長蔡英豪指，旅遊保險主要包括取消旅程、提早結束旅程、更改行程等保障項目。而在這些保障項目的條款當中，有些旅遊保險產品會列明發生不可遇見的罷工、暴動、民亂、工業行動等，仍可就各類指明利益受損提出索償。

以今次國泰工會的事件為例，如市民在有相關報道出現前已就未來行程投保，而往後出現罷工或其他工業行動，導致要更改行程，引致受保人利益受損（例如已預先支付但尚未使用及未能退回的住宿及交通費用），市民可以提出索償。

罷工新聞後投保 旅遊保未必能索償

蔡英豪續指，若然市民在相關報道出現後才投保，就意味罷工或其他工業行動不再是「不可預見」，就未必能就旅遊保險中各項保障項目提出索償。不過，他也提醒市民，保護條款各異，建議市民向投保的保險公司仔細查詢。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄也表示，一般旅遊保險並不保障可預計事件所導致的影響，而罷工為「可協調事宜」，通常資方或勞方會預告於特定時間採取行動。若市民計劃外遊，已知道會發生類似事件，訂購機票時應多加留意，自行考量。

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