消委會｜解開漱口水八大迷思　正確刷牙仍是最有效清潔牙齒方法

漱口水愈「嗱」、愈「辣」，不一定代表愈有用。坊間對漱口水有不少迷思，衞生署和香港牙醫學會在新一期《選擇》月刊為消費者解答了不少疑難。



問：漱口水要恆常用？

答：香港牙醫學會代表陳慧玲表示，使用正確的方法刷牙，並配合使用牙線及牙縫刷一起使用，是最好也是最有效的清潔牙齒方法。漱口水只是口腔護理的輔助產品，需要配合良好的清潔習慣才能達到理想的效果。

衞生署則補充，部份有特殊需要的人士，如有嚴重蛀牙、配戴矯齒器、或接受過頭頸部放射治療的人士，使用含氟化物的漱口水可以加強其牙齒保護，防止蛀牙。

問：兒童需要用漱口水嗎？

答：兒童未必可以良好協調口腔及喉嚨的肌肉，使用漱口水時有機會意外吞入大量漱口水，除非根據牙醫指示，衞生署不建議6歲以下的兒童使用漱口水。

如兒童有需要使用漱口水，應在成人監督下使用。而家長為兒童選購漱口水時，宜選擇有兒童安全設計瓶蓋的產品，平日應將漱口水存放於兒童不能輕易觸及的地方，以免錯誤飲用。

問：使用含有酒精的漱口水會增加患癌風險嗎？

答：最新的科學研究指出，漱口水內的酒精成分與患上口腔癌並沒有直接的關係。不過，有患上口腔癌風險的高危人士，如有長期吸煙或飲酒習慣的人，可考慮避免使用含有酒精成分的漱口水。

問：配戴假牙人士可以使用漱口水來保持口腔健康嗎？

答：一般而言，完全缺牙的人士不一定需要使用漱口水。但配戴假牙的人士應保持假牙清潔，每晚睡覺前應把假牙除下並加以清洗，若想進一步確保口腔健康，可以考慮每日用紗布沾上開水，清潔牙肉的部分，並檢查牙肉有沒有發炎紅腫或其他問題。

問：假牙可以浸於漱口水清潔嗎？

答：不同配方的漱口水成分有機會與假牙的物料產生化學反應，若假牙長時間浸於漱口水中，或會變形、褪色或銹蝕。假牙人士可使用牙刷配合洗潔精清洗假牙，而市面上，亦有假牙專用的清潔片，溶於清水後，可以用作浸泡及清洗假牙。

問：漱口水殺菌能力是否愈高愈好？

答：香港牙醫學會代表陳慧玲表示，一般符合規格的漱口水都不會對牙齒及口腔造成不良影響，但她提醒市民，漱口水未必能夠到達口腔每一個角落，不應盲目追求漱口水的殺菌效果。要保持牙齒及口腔健康，定期約見牙醫檢查才是最佳做法。

問：誤吞漱口水怎算好？

答：任何情況下都應該避免吞入漱口水。少量吞入漱口水未必會引起嚴重反應，但大量吞入漱口水可能會引起暈眩、反胃、腹瀉，情況嚴重更可能會出現呼吸困難或昏迷。

如不慎吞入，應保持冷靜，留意身體有否感到不適，切勿亂飲任何「中和劑」。一般吞入漱口水引起的胃部不適，會在短時間內減退，若不適情況持續或出現嚴重反應，應盡快求醫。

問：牙齒敏感可否用漱口水？

答：牙齒敏感，即牙齒表面的琺瑯質受損，內層的象牙質外露，象牙質佈滿微細管道，受到外來刺激時，如接觸冷熱酸甜的食物和飲品，便會觸動管道的神經末梢，造成刺痛。一般而言，牙齒敏感引起的痛楚相對短暫而尖銳，多數發生於進食和刷牙時。使用含有氟化物或羥基磷灰石的漱口水可減輕因為牙齒敏感造成的刺痛。