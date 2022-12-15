醫管局人手荒未止血五項目標延期　主席范鴻齡：搶人才一個都要搶

醫管局人手流失未止血，多項工作計劃因人手不足而要延期。醫管局今（15日）召開大會時，公布有八個項目目標延期，當中五項目標與人手流失有關。



醫管局主席范鴻齡表示，現時只有50名海外醫生在醫管局工，認為有限度註冊及特別註冊計劃反應不理想，相信與香港疫情期間封關有關，日後會到外地進行大型招聘工作。



他強調，在挽留醫護人才方面醫管局是寸土必爭，「我哋嘅目標，一個都要搶，每一個都要搶。」



醫護人手不足的問題趨嚴重。（鄭子峰攝／資料圖片）

公院醫護流失潮持續，醫管局今公布八個項目的目標延期，當中有五項目標與人手流失有關。其中，伊院原定於去年第四季增設一張深切治療病床，惟因嚴重缺乏資深護士而要延至明年第一季完成。北大嶼山醫院亦因為人手短缺，原計劃在2019年第三季增加的五個手術室節數，亦要延期到2022年第四季才可完成。兒童醫院亦因要等新聘護士完成相關培訓才可在今年第四季於週末提供緊急手術服務。

醫管局行政總裁高拔陞表示，不同聯網流失醫護人手的數據相若，但同意手術室護士流失情況比較嚴重。不過他表示除了人手流失之外，疫情亦是其中令到項目延期因素之一。

就醫管局人手流失方面，醫管局主席范鴻齡表示，截至10月31日，過去一年醫生流失率為8.1%及護士流失率為10.7%，較7月時分別下升0.2%及上升0.6%。

截至10月31日，過去一年醫生流失率為8.1%及護士流失率為10.7%，較7月時分別下升0.2%及上升0.6%。（資料圖片）

現時海外醫生可透過有限度註冊計劃及特別註冊計劃增加人手，惟范鴻齡認為，現時進度不理想，「未用盡計劃嘅潛力」。他解釋，現時只有50名的海外醫生在醫管局工作，分別為48名有限度註冊醫生及兩名特別註冊醫生。有限度註冊計劃近幾日只有5位醫生正在協商中，而特別註冊醫生方面亦只有9人發出有條件錄取，仍正等候答覆。

范鴻齡相信，此或與過去封關有關，未來將會進行大規模海外招聘，另亦會派隊到海外醫學院招聘人才。

廣東衞健委已交首批12名醫生名單 醫委會通過可來港

至於早前提到的大灣區人才交流計劃，他則指，廣東省衛健委已提交首批12名醫生的提名名單，除一名醫生因自身理由暫不想來港外，其他醫生待醫委會通過就可來港。他亦透露，醫委會已作初步審理，而醫管局亦在今週提交補充文件。至於大灣區護士及放射技師的交流計劃方面則進度順利，已提交5名放射技師資料交了放射技師委員會審核；70名護士亦有望在新年後加入。

被問到近日內地疫情嚴峻，會否影響內地醫護來港交港，范鴻齡表示，疫情發展難以預計，「但佢哋（廣東省衛健委）暫時承諾咗我哋嘅嘢，全部都有做到」。

他亦交代早前挽留人才計劃的成效，在延遲退休年齡方面，2022/2023年度退休的醫生及護士，分別為75人和406人，在醫管局實施人盯人接觸的策略後，有64名醫生和226名護士願意留在醫管局工作。另外，員工低息置業貸款計劃預計會在年底接受申請。

醫管局主席范鴻齡（右）表示，近日有10名已離開香港的護士向主動聯絡醫管局，指想返回香港工作。（呂穎姍攝）

10名離港護士稱想回港工作

另外，他表示近日有10名已離開香港的護士向主動聯絡醫管局，指想返回香港工作。范鴻齡表示對情況感到鼓舞，相信如情況持續，對醫管局人手亦有幫助。

他補充，雖然人數不多，但強調在挽留醫護人才方面醫管局是寸土必爭，「我哋嘅目標，一個都要搶，每一個都要搶。」被問到對於強制醫護留在公營醫療體系服務一定年期的看法，他表示，有與醫衞局保持聯絡，但暫時仍未得悉有任何具體方案。他補充，醫管局立場是歡迎一切增加醫護人手方案，在得悉方案後有需要時會諮詢醫護人員。