醫管局上年度錄4.9億元盈餘跌8.3%　醫療物品及設備支出飆兩成

醫院管理局今日（14日）發表2021/22年度的年報，截至今年3月31日，醫管局僅錄得4.9億元的盈餘，相比前一年度的逾5億元，減少4千多萬元。醫管局在21/22年度收入為880多億元，支出則為870多億元，其中員工成本佔逾580億元，比前年增多4多億元，而醫療物品及設備的支出就比前年大增10億元，花了接近50億元，增幅為20.3%。至於醫管局該年度最高薪行政人員行政總裁高拔陞，年收入為616.6萬元，惟比前一年度增約1,000元。



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根據醫管局年報，政府繼續按照在2017年商定的三年期撥款安排，按人口增長比例和人口結構變動，遞增給醫管局的經常撥款。2021/22年度的收入與支出相若，醫管局該年內總收入約883億元，較2020/21年度的約852億元上升3.6%。 而醫管局在2021/22年度的總營運開支達約878億元，較2020/21年度約847億元上升3.7%，當中包括主要由政府指定撥款資助以應對2019冠狀病毒病的43億元的支出。

在2020/21年度，醫管局僅錄得約4.9億元的盈餘。 （資料圖片）

本年度員工成本支出581億元，比較前一年為576億元，增多4億多元，增幅為0.79%。本年度藥物支出約96億元，對比前一年的86億元，增加接近10億元。而醫療物品及設備的支出就比前年大增10億元，花了接近50億元，增幅為20.3%。此外，醫管局在2021/22則僅錄得4.9億元的盈餘，相較前一年度的5.3億元減少4千多萬元，而「壞帳」為4100多萬元，較前一年度的4600多萬為少。

高拔陞「年薪」$616.6萬 比前一年度增$1000

至於醫管局在本年度最高薪的五名行政人員，依次排名是行政總裁高拔陞、九龍東聯網總監譚錦添、新界東聯網總監鄭信恩、九龍中聯網總監盧志遠、明愛醫院行政總監屈銘伸。高拔陞的年薪是616.6萬元，較去年度的616.5萬元，僅加薪1,000元。而譚錦添年薪約561萬元，比去年增加12萬。盧志遠本年度年薪為534萬元，比去年度減少47萬元。而鄭信恩及屈銘伸年薪分別約541萬元及525萬元。

高拔陞本年度年薪是616.6萬元。（李澤彤攝/資料圖片）

在員工方面，醫管局共有89,812名醫護人員，比去年的88,690人，增加1,122人。其中醫療、護理人員與去年度相約，分別約為6900人及29,000人。而本年度專職醫療人員有8,941人，比去年增加55人。