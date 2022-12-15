工業意外｜三日奪三命　政府：承建商倘定罪或疏忽　可永久除牌

本港接連發生多宗工業意外，情況令人憂心。發展局發言人今日（15日）表示，局方非常重視工地安全，已在11月23日向工務部門和業界發出工務技術通告和更新《承建商管理手冊》，加強規管發生嚴重事故或違反工地安全相關法例而被定罪的認可承建商。當局強調，屋宇署會按承建商註冊制度作出監管，包括考慮是否接受註冊和為註冊續期，以及採取紀律處分。此外，倘註冊承建商就建築工程有關的罪行被法庭定罪，或在建築工程方面犯有疏忽或行為不當，屋宇署可轉介承建商紀律委員會處理，以命令將該註冊承建商永久或合適時間內從註冊承建商名册中刪除、判處最高罰款$250,000，或命令譴責該註冊承建商。



葵涌貨櫃碼頭南路發生奪命工業意外，警方在場調查。（資料圖片／黃偉民攝）

本港短短3日內接連發生致命工業意外，發展局重申非常重視工地安全，並已在11月23日向工務部門和業界發出工務技術通告和更新《承建商管理手冊》，加強規管發生嚴重事故或違反工地安全相關法例而被定罪的認可承建商。

發展局亦重申，政府的工務工程會作為採購一方，按《承建商管理手冊》對「認可公共工程承建商名冊」和「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」的承建商，採取規管行動，包括暫停有關承建商競投工務工程，甚至將其從認可名冊除名。

局方又指，如果承建商在截標後至批出合約前，因工地安全表現欠佳而被暫停或取消投標資格，其標書將不被接納。

另外，無論承建商是否有資格競投政府工務工程，屋宇署會按承建商註冊制度作出監管，包括考慮是否接受註冊和為註冊續期，以及採取紀律處分。

即使承建商涉及地盤嚴重勞工安全事故仍未被定罪，屋宇署亦會考慮轉交其註冊續期申請予承建商註冊事務委員會進行面試及評審。

屋宇署可轉介表現差劣承建商個案 紀律委員會研訊後可決定除名

此外，註冊承建商就建築工程有關的罪行被法庭定罪，或在建築工程方面犯有疏忽或行為不當，屋宇署可據《建築物條例》第13條的規定，轉介承建商紀律委員會處理。紀律委員會進行研訊後，如信納該註冊承建商有被定罪或犯有疏忽或行為不當等行為，可命令將該註冊承建商永久或合適時間內從註冊承建商名册中刪除、判處最高罰款$250,000，或命令譴責該註冊承建商。屋宇署與勞工處已建立轉介機制，勞工處會就建築地盤的嚴重勞工安全事故轉介屋宇署，考慮對涉事註冊承建商進行紀律處分。

發言人補充，提升工地安全有賴業界每位持份者的共同參與。除加強規管外，政府亦會繼續採取多管齊下的策略，包括推廣工地安全文化及鼓勵業界積極採用創新科技，以提升安全表現。