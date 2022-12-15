工業意外｜三日奪三命　工權會要求徹查﹕不能再承受這樣的痛

葵涌貨櫃碼頭今晨（15日）發生奪命工業意外，37歲維修師傅茹開洋為防撞緩衝板泵入壓縮氣體以測試氣壓，惟緩衝板突然爆炸，將他彈飛重創喪命。今次是本港三日內第三宗致命工業意外，工業傷亡權益會發文指意外令三個家庭破碎，工會既痛心又憤怒，「我們已不能再承受這樣的失去，這樣的痛」，強烈要求僱主及承建商向家屬提供善後安排，交代意外經過。同時亦要求勞工處公開關注意外，正視問題嚴重性；和業界檢討安全施工程序；徹查意外原因，檢控違反安全條例人士。

根據工權會的統計，於2021年因工死亡數字中，工業意外共25宗，當中建造業佔23宗。而2022年，1月1日至今死亡數字：工業意外25宗，當中建造業佔17宗（共20人死亡）。



▼12月13日：葵涌貨櫃碼頭工業意外▼



現場遺下疑是出事的防撞緩衝板，旁邊有風煤樽等工具。（黃偉民攝）

周二（13日）上午11時許，何文田加多利山嘉道理道42a號一棟洋房，一名42歲巴基斯坦裔搭棚男工Mohammad Shahzad，首日於上址工作，負責在3米高的棚架上，接過從地面遞上來的竹枝，再交由兩名同事搭棚。當他準備返回地面用膳時，懷疑失足墮下，後腦著地，送院後不治。他與菲律賓裔妻子育有3子女，分別6歲、4歲及2歲，其中2歲兒子幼時跌傷頭導致不良於行，目前仍在復康階段，夫婦二人在港舉目無親，孤寡如今徬徨無助。

▼12月14日：加多利山工業意外▼



事主家人趕往醫院了解情況，神情憂傷，低頭痛哭需要警員安慰。（翁鈺輝攝）

周三（14日）上午11時許，55歲鐵器工人陸偉英第一日在油塘東源街10號「精進建築」樓宇建築地盤B1層工作，獨自用「風媒」切割工字鐵，其間一條約4米乘1米的工字鐵在離地約1.2至1.3米位置突然墮下，壓住陸男上半身。消防處坍塌搜救專隊耗時約1小時將陸男救出送院搶救，惜終告不治。

▼12月15日：油塘東源街工業意外▼



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沒料到今日（15日）上午9時許，葵涌貨櫃碼頭再發生致命意外。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對三日發生三宗致命工業意外，表示心痛和震驚，促請當局全面檢討職業安全，並徹查意外原因，防止再有同類事情。

勞工處表示，現正調查今晨在葵涌發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。