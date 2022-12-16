工業意外︱三日奪三命　工權會指死亡數字已與去年拉平：感到痛心

本港過去三日內發生三宗致命工業意外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（16日）表示，意外造成三個家庭破碎感到憤怒及痛心，而今年工業意外的死亡人數已經與去年拉平，強調雖然每一宗意外都是獨立，但共通點都是安全意識及教育不足。



另外，葵涌貨櫃碼頭昨日（15日）發生的氣體爆炸意外，工作場所職業健康及安全管理人員工會理事李光昇指，充氣前通常都會先做水壓測試，如早期有問題會出現肉眼可見的滲水，當無法進行水壓測試則要做氣壓測試，測試者必須要保持安全距離，亦要採取足夠的屏障措施，以保護工人。



▼12月14日 油塘地盤有男工遭巨鐵壓斃▼



工業意外皆因安全意識不足

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，三宗意外造成三個家庭破碎，令小朋友失去爸爸感到憤怒及痛心。她指出，今年工業意外的死亡人數已經與去年拉平，強調雖然每一宗意外都是獨立，但共通點都是安全意識及教育不足，促請承建商在進行每項工程，先作獨立風險評估，不應抱僥倖心態。

另外，日前油塘發生塌工字鐵意外，蕭倩文指，事主是一個人工作，但意外發生主要仍是事前準備不足，她解釋切工字鐵時一定要有支撐或將鐵吊起，才可避免嚴重傷亡，如有做足如支撐未必會發生意外。

她又稱，相信地盤承建商「精進建築工程有限公司」與9月在秀茂坪塌天秤意外的地盤承建商「精進建築有限公司」同屬於興聯集團旗下，發生兩次意外反映公司安全制度有問題，她歡迎勞工處介入巡查全港地盤，期望處方了解工程的風險評估、監管等有否疏漏。

▼12月15日 葵涌貨櫃碼頭發生的氣體爆炸意外▼



充氣前通常先做水壓測試

對於葵涌貨櫃碼頭發生的氣體爆炸意外，工作場所職業健康及安全管理人員工會理事李光昇指出，充氣發生爆炸比較少見，因通常都會先做水壓測試，如早期有問題會出現滲水，可用肉眼檢查並採取措施，而氣壓破裂則無徵兆，「話爆就爆」。不過他亦指出，水壓測試要視乎情況未必所有工程都可以進行，但盡可能都會做。

而當無法進行水壓測試則要做氣壓測試，李光昇指將會危險很多，測試者必須要保持安全距離，因無法預料那些部件會出現破損，至於安全距離則要視乎壓力及氣體量大小，當越大時便要相距越遠才足夠安全。

不同測試有不同安全要求，他舉例指，如可承受100磅，再加大時當超出越多便會危險越大，採取的屏障措施要越厚，越大，才可保障到工人安全。

▼12月13日 有工人洋房進行搭棚工程時失足墮下▼

