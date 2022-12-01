男生姦12歲女童後握手說唔該　官斥以實驗為由欺負事主　囚7年3月

副學士男生把一名居於同一大廈的12歲智商偏低兼自閉女童到梯間，並以做實驗為由強姦女童，之後更向對方說：「多謝。」男生早前經審訊後裁定罪成，案件今(1日)在高等法院判刑，法官黎婉姬今（1日）指女童智力低於常人，不懂如何保護自己，缺乏危機意識，被告卻假借「做實驗」為由欺負她，而且不止一次插入其陰道，屬加刑因素，判被告入獄7年3個月。



被告方嘉樂（20歲，理大副學士學生），被控於2020年10月19日，在大圍某大廈的樓梯間強姦女子X；他另在開審前承認同日同地非禮X。

被告方嘉樂強姦罪成囚7年3月。（資料圖片）

求情指事主X處女膜無破壞

辯方律師求情指，創傷報告顯示事件似乎對X將來成長影響不是很大，她亦拒絕專家建議接受治療，從庭上表現都可見到她是十分活潑可愛的女孩。律師又指，X的處女膜沒受破壞，本案對她所造成的傷害不及其他同類案件嚴重。過程中，被告並無使用武力，他4度要求X為其口交亦被拒絕。

官指報告指X對侵犯事件感惡心

法官判刑時指，創傷報告顯示X案發後有創傷後壓力，不斷浮現被姦過程，影響她上課及食慾。X對侵犯事件感到惡心，事隔兩年至今仍刻意迴避事件。法官認為，X因智力問題不理解心理需要，因而拒絕治療。

被告曾4度搜入X下體

法官又指，本案比一般強姦案，有多項加刑因素：案發時X年僅12歲，智力低於常人，只得78分，言語理解能力有限，惟被告卻欺負她的智力問題；案情顯示被告曾經4次插入X下體，每次約5 分鐘，即多於一次的性交行為。此外，被告案發期間並無採取任何避孕措施，令X有懷孕或感染性病的風險。

但法官接納，被告年輕、沒有案底，似乎沒有預謀犯案，因為X的智力問題，他其實毋須使用武力，而X也沒有收到長期傷害。經考慮後，法官最後判被告入獄7年3個月。

案件編號：HCCC22/2022