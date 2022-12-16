寒潮｜十日兩宗　女子用氣體熱水爐沖涼疑一氧化碳中毒　無開抽氣

近日天氣寒冷，再有市民在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，懷疑一氧化碳中毒！ 衞生署衞生防護中心今（16日）公布，昨日接獲博愛醫院通報一宗懷疑一氧化碳中毒個案，一名29歲女子在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，病人現時情況穩定。初步調查顯示事發時浴室的抽氣扇沒有開啓。



連同今日的個案，十日內已有兩人洗澡時疑一氧化碳中毒，一名8歲女童上周二（6日）在家使用氣體熱水爐洗澡時在浴室內出現頭暈和昏厥，隨後送往瑪嘉烈醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。



衞生署衞生防護中心今公布，昨日（15日）接獲博愛醫院通報一宗懷疑一氧化碳中毒個案，為一名29歲女子。（資料圖片）

不省人事送院 現時情況穩

衞生署衞生防護中心今公布，昨日（15日）接獲博愛醫院通報一宗懷疑一氧化碳中毒個案。該宗個案涉及一名29歲女子，昨日在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，隨即被送往博愛醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，病人現時情況穩定。初步調查顯示事發時浴室的抽氣扇沒有開啓。

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，若使用氣體熱水爐時須確保室內通風良好及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

8歲女童上周二洗澡時一氧化碳中毒

連同今日的個案，今個冬季已有兩人洗澡時一氧化碳中毒，一名8歲女童上周二（6日）在家使用氣體熱水爐洗澡時在浴室內出現頭暈和昏厥，隨後送往瑪嘉烈醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。病人現時情況穩定。