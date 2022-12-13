強制檢測　3歲以下幼童免大廈強檢　11群組撤銷定期核酸檢測

港府今午（13日）宣布放寬防疫措施，當中包括調整本地檢測策略。醫務衞生局晚上再發稿交代放寬措施細節，表示除會減少向住宅大廈發出強制檢測公告外，局方亦會豁免三歲以下的幼童進行強制檢測。另外，未能滿足「疫苗通行證」下接種疫苗要求的餐飲業務／表列處所員工，亦無須再定期進行檢測。



醫衞局表示，局方亦會撤銷進口冷凍食品及其包裝樣本的檢測安排，未來亦同時會檢討社區檢測的需求，並在適當時候調整社區檢測中心及檢測站的數目和開放時間。



▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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港府今公布放寬防疫措施，當中包括調整本地檢測策略。醫務衞生局晚上再發稿交代放寬措施細節，表示除會減少向住宅大廈發出強制檢測公告外，局方亦會豁免三歲以下的幼童進行大廈的強制檢測。

保留醫管局及院舍員工定期核酸檢測

另外，政府明亦縮小定期核酸檢測的對象範圍，有關定期核酸檢測的要求只會適用於高危群組，即醫院管理局員工，以及安老院和殘疾人士院舍員工，故未能滿足「疫苗通行證」下接種疫苗要求的餐飲業務／表列處所員工及機場員工等均須再進行定期核酸檢測。不過，政府仍呼籲員工自行定期進行快測並申報陽性結果。

無須再定期核酸檢測的群組



1. 機場員工；

2. 檢疫中心／設施及有關專車的員工；

3. 貨櫃碼頭及船務工作人員；

4. 社區檢測中心／檢測站及臨時流動採樣站的工作人員；

5. 屠房從業員；

6. 凍房工作人員；

7. 餐飲處所／表列處所的表演者；

8. 郵輪「公海遊」的船員及乘客；

9. 未能滿足「疫苗通行證」下接種疫苗要求的餐飲業務／表列處所員工；

10. 建造業工地人員；以及

11. 學校教職員。

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



將調整社區檢測中心及檢測站數目和開放時間

另外，政府亦會撤銷進口冷凍食品及其包裝樣本的檢測安排。

由於措施實施後強檢人數或會大幅減少，故局方亦表示會檢討社區檢測的需求，並在適當時候調整社區檢測中心及檢測站的數目和開放時間。