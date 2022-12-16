取消願檢盡檢？　記者實測遭拒絕　醫衞局：仍可免費檢測

新冠肺炎疫情確診數字「高位橫行」，近日有傳政府已指示承辦商取消社區檢測中心的「願檢盡檢」類別，實政圓桌立法會議員田北辰今（16日）亦在社交平台指，有承辦商指收到政府指示不接受「願檢盡檢」人士接受免費檢測，並已向政府求證發現真有其事。



記者今晚分別致電及親身到檢測站，有職員指現時只有指定類別人士可免費檢測，並稱前日（14日）已接獲政府通知停止「願檢盡檢」類別。不過，記者向兩名檢測承辦商負責人查詢，兩負責人的回應卻不一，有負責人更指未有聽過相關消息。



醫衞局深晚出稿澄清，政府一直有為指定群組，包括自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士），在社區檢測中心、社區檢測站和臨時流動採樣站提供免費新冠病毒核酸檢測服務。政府發言人重申，相關檢測政策未有改變。



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田北辰：檢測商接受名單周二起無「願檢盡檢人士」

新冠肺炎疫情確診數字連續十日破萬宗，有即使非強檢者、亦有不少市民希望做核酸檢測。不過近日就有傳政府已指示承辦商，取消願檢盡檢人士免費受檢安排，立法會議員田北辰今亦在社交平台指，有承辦商指收到政府指示不再做願檢盡檢，並已向政府求證發現真有其事。

田北辰回覆查詢時補充，據他了解，檢測商每日都會有個名單列明什麼人士可以免費檢測，但在周二（13日）起名單卻突然沒有了「願檢盡檢人士」，但局方完全沒有公開講過已取消，「就算地區嘅民政署都由上而下都唔知。」

記者以「願檢盡檢」實測被拒 檢測站人員促選其他類別

記者今晚以願檢盡檢人士身份，到荃灣沙咀道遊樂場檢測，惟獲職員拒絕，指現時只有指定類別人士可免費檢測，並稱前日（14日）已接獲政府通知停止「願檢盡檢」計劃。記者其後表明並非該些指定類別，但想進行檢測，職員則着記者可隨便選填其中一類別以成功「免費檢測」。

另外，記者亦以願檢盡檢人士身份，致電過其中一間承辦商查詢可否免費檢測。該職員未有正面回應，僅指確診者的密切接觸者可以進行免費檢測。記者再追問，如並非密切接觸者可否做檢測，職員則指要符合某些條件則可免費檢測，如強制檢測、密切接觸者及特定群組等。

檢測商：政府指示需符合某些條件才可免費檢測

記者隨後再向檢測承辦商負責人查詢是否已取消願檢盡檢，香港分子病理檢驗中心董事黃利寶表示，早前有收到政府表示要調整應檢盡檢要求，要符合某些條件才可以進行免費檢測，如要60歲以上長者等，但相關調整對檢測中心影響不大，因大部份檢測量均是來自強檢及特定群組的定期檢測。

▼2月9日 美林體育館檢測人潮▼



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不過，亦有檢測承辦商表示沒有收到相關要求。相達生物科技創辦人及董事長招彥燾表示，沒有聽到相關的調整方案，會聯絡同事再了解情況。

不過，兩人均表示，願檢盡檢人士向來不多，絕大部份均為強制檢測。他們亦指近日港府調整本地檢測策略，來核測的人士明顯減少，較數月前少近兩成至五成。

政府facebook專頁「添馬台」晚上出發表帖文則否認相關傳聞。（添馬台facebook）

醫衞局晚上出稿澄清，政府一直有為指定群組，包括自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士），在社區檢測中心、社區檢測站和臨時流動採樣站提供免費新冠病毒核酸檢測服務。

政府發言人重申，相關檢測政策未有改變，提醒必須預先上網預約，或在登記檢測時使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」，才可接受免費檢測。15歲或以下人士、65歲或以上長者及殘疾人士就算未有預約或沒有使用「檢測登記碼」，仍然可以接受免費檢測。

政府目前仍為以下人士提供免費檢測：

1. 須接受強制檢測的市民

2. 公立醫院及安老及殘疾人士院舍員工

3. 公立醫院及院舍探訪人士

4. 60歲或以上長者

5. 抵港人士

6. 「願檢盡檢」人士