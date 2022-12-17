單車節｜旅發局提醒參加者需12小時前快測　建議早90分鐘到達場地

「新鴻基地產香港單車節」將於明日（18日）舉行，旅發局今日提醒參加者須於活動前48小時內前，接受由大會安排的核酸檢測及活動前12小時內進行快速抗原測試快測，亦建議參加者於活動開始前90分鐘到達活動場地。



另外，天文台預測明日天氣寒冷低見8度，旅發局再次提醒參加者保暖錦囊五招，除了衣着方面，也建議戴環型運動頸巾及進行漸進式熱身，或於皮膚上加上BB油及凡士林，可加強保暖效果。



▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼



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單車節途經「三隧三橋」

旅發局的「新鴻基地產香港單車節」，將於明日（18日）舉行，旅發局表示，今屆的總報名人數為約5,000人，是本年最大型的戶外體育盛事，參加者將踩上六區的主要幹道和多個地標，包括平時難得開放給單車行走的「三隧三橋」，在青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋等大型基建上踩單車。

旅發局表示，為確保活動安全地舉行，主辦單位一直配合政府當局的防疫措施，要求所有參加者接種三劑2019冠狀病毒病疫苗、活動前48小時內前接受由大會安排的核酸檢測及活動前12小時內進行快速抗原測試快測等。旅發局建議，參加者於活動開始前90分鐘到達活動場地，並必須遵守活動規則、參加須知、條款及細則。

▼李慧詩談首次參加單車節▼



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明日天氣寒冷 黃金寶給車手五大保暖建議

天文台預料活動當日天氣寒冷、風勢頗大，旅發局與天文台緊密聯繫，工作人員會於50公里組別及30公里組別開始前15分鐘，因應昂船洲大橋、汀九橋及青馬大橋測量到的風速，與中國香港單車總會共同商討及考慮最安全的活動路線。當有任何更改，大會將及時於現場廣播，活動相關路段亦有指示，提示各參加者。

旅發局提醒單車手注意保暖，前「亞洲車神」黃金寶及前單車隊港將仇多明就建議五大貼士，教單車手如何保暖：

- 準備超薄風褸或者輕便雨褸，出發前及完成活動後可穿上保暖，期間又可摺疊放在單車衣背後的袋。

- 戴上防風防水的長指手套、鞋套，減輕體感溫的影響。

- 以緊身的外套及保暖手袖、腳袖保溫。

- 帶環型運動頸巾及進行漸進式熱身。

- 用運動發熱膏及油，提升低溫下的運動表現及強化皮膚防風防寒的狀態，或於皮膚上加上BB 油及凡士林，加強保暖效果。



旅發局亦會在活動路線沿途救護站 ，設有保溫毯等物品，參加者如有需要，請向救護人員求助。

▼12月13日 警方及旅發局公布12月18日單車節封路安排▼



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警方凌晨1時起分階段封路配合

旅發局指，由明日凌晨1時開始，警方將於尖沙咀、西九龍及新界南等地方，分階段實施封路和交通改道措施。青馬大橋上層（往九龍方向）路段將在上午 7 時 15 分重開；而青馬大橋上層（往機場方向）及下層來往機場及市區方向一直都不受影響。除尖沙咀部分路段外，各主要道路將於上午11時或之前解封。

運輸署預計，將有約154條行經西九龍公路及油尖旺區一帶的巴士及專線小巴路線受到影響，尖沙咀碼頭巴士總站及中港碼頭巴士總站將由星期日早上2時30分起，暫停使用至上午約11時。旅發局呼籲公眾留意有關安排，以便策劃行程，有關當日的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁。