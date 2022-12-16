單車節｜天文台料周日得8度　旅發局教保暖五招　搽油可保住體溫

近日天氣寒冷，天文台預測下周日（18日）市區氣溫將低至8度，新鴻基地產香港單車節將於當日舉行，旅遊發展局今（16日）發出保暖錦囊五招，防了衣着方面，也建議戴環型運動頸巾及進行漸進式熱身，或於皮膚上加上BB油及凡士林，可加強保暖效果。



旅發局表示將會與天文台緊密聯繫，因應當日風速與中國香港單車總會共同商討，及決定活動路線會否需要改動。



▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼



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保暖五招由黃金寶及仇多明提供

由香港旅遊發展局主辦、新鴻基地產冠名及慈善贊助的「新鴻基地產香港單車節」，將於星期日舉行，天文台預料當日天氣寒冷，市區氣溫低至8度，加上風勢頗大，初時高地及離岸間中達8級的烈風，風寒效應會令人體感到更凍。

旅發局提醒各單車手注意保暖，前「亞洲車神」黃金寶及前單車隊港將仇多明就建議五大貼士，教單車手如何保暖：

- 準備超薄風褸或者輕便雨褸，出發前及完成活動後可穿上保暖，期間又可摺疊放在單車衣背後的袋。

- 戴上防風防水的長指手套、鞋套，減輕體感溫的影響。

- 以緊身的外套及保暖手袖、腳袖保溫。

- 帶環型運動頸巾及進行漸進式熱身。

- 用運動發熱膏及油，提升低溫下的運動表現及強化皮膚防風防寒的狀態，或於皮膚上加上BB 油及凡士林，加強保暖效果。



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旅發局表示會與天文台緊密聯繫，工作人員會於50公里組別及30公里組別開始前，因應昂船洲大橋、汀九橋及青馬大橋測量到的風速，與中國香港單車總會共同商討，及決定活動路線會否需要改動。當有任何更改，大會將及時於現場廣播，相關路段亦設有指示，提示參加者。

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