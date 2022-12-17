單車節｜周日活動經過「三隧三橋」　一文看清四階段封路安排

闊別四年的香港單車節將於明日（18日。星期日）舉行，活動經過「三隧三橋」（長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋）。警方將於當日在九龍和新界實施人流安全管理措施及特別交通安排。



今晚（17日）8時開始逐步封路，由尖少咀麼地道花園對出上落客貨區開始，大部分由封路及改道由今晚午夜開始實施。凌晨1時開始，往九龍方向的青嶼幹線上層、往沙田方向的尖山隧道、長青隧道南行線、汀九橋南行線等開始封路。警方預計青嶼幹線上層早上7時15分解封，其他多在11時也解封。



在封路期間，行經西九龍公路約150條巴士與專線小巴路線，將分階段實施改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站。



新鴻基地產香港單車節2022設50公里組和30公里組，賽事將以梳士巴利道帝國中心外作為起點，途經西九龍及新界南區，最後以梳士巴利道近1881作為終點。警方會按現場的人潮情況，考慮於尖沙咀區賽道附近一帶及其他人流密集的地方，實施人流安全管理措施。

九龍方面

第一階段

．麼地道花園對出上落客貨區將於12月17日晚上8時至18日下午約3時30封閉，或直至賽事完結。

＊以下特別交通安排將於12月18日凌晨1時至上午約11時實施，或直至賽事完結：

封路

一、介乎青葵公路與連翔道南行支路的西九龍公路南行線；

二、連接連翔道南行與麗翔道東行的支路；及

三、連接荔寶路北行與青沙公路東行的支路。

交通改道

一、沿美青路的車輛不准往西九龍公路南行；及

二、沿荔寶路北行的車輛不准駛入通往青沙公路東行的支路。

．介乎麼地廣場與麼地道花園之間的麼地道將於12月18日凌晨1時至上午約10時30分封閉，或直至賽事完結。

＊以下特別交通安排將於12月18日凌晨1時至下午約3時30分實施，或直至賽事完結：

封路

一、介乎都會道與紅磡繞道的公主道連接路南行線；

二、介乎梳士巴利道與公主道連接路之間的紅磡繞道來回方向；

三、介乎公主道連接路與紅磡道之間的紅磡繞道東行第二及第三線；

四、介乎公主道連接路與紅磡道之間的紅磡繞道西行第三及第四線；

五、介乎紅磡繞道與紅磡南道之間的紅磡道東行第二及第三線；

六、介乎德豐街與紅磡繞道之間的紅磡道西行第二及第三線；

七、康運徑；

八、連接都會道與紅磡繞道的支路；

九、麼地里；

十、梳士巴利道下通道；

十一、介乎海底隧道行政大樓與科學館道之間的梳士巴利道南行線；及

十二、介乎科學館道與漆咸道南之間的梳士巴利道來回方向。

交通改道

一、沿公主道連接路南行的車輛須右轉入都會道西行；

二、沿都會道東行的車輛須左轉入公主道連接路北行或連接紅荔道東行的下行支路；

三、沿科學館道南行的車輛須左轉入康莊道北行；

四、沿紅磡道南行的車輛須經由連接紅磡繞道的支路前往暢運道及其他目的地；

五、沿漆咸道南南行的車輛須右轉入金馬倫道西行或在完成第五項封路後，右轉入梳士巴利道西行，專利巴士除外；

六、沿梳士巴利道東行的車輛須左轉入漆咸道南北行，專利巴士除外；

七、沿麼地道東行的車輛須在麼地道近麼地里掉頭往麼地道西行；及

八、沿麼地道西行的車輛須於麼地道近麼地道花園掉頭往麼地道東行。

．長逾七米的車輛將於12月18日凌晨1時至上午約10時30不准駛入介乎漆咸道南與科學館道的麼地道。

▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼



+ 18

第二階段

＊以下特別交通安排將於12月18凌晨2時30分至上午約9時30分實施，或直至賽事完結：

封路

一、介乎漆咸道南與彌敦道之間的梳士巴利西行線；

二、梳士巴利道東行近漆咸道南近漆咸道南掉頭處；及

三、介乎麼地道與梳士巴利道的漆咸道南南行線，專利巴士除外。

交通改道

．沿漆咸道南南行的車輛須右轉入金馬倫道西行；或左轉入麼地道東行線，長逾七米或以上的車輛除外。

＊以下特別交通安排將於12月18日凌晨2時30分至上午約11時實施，或直至賽事完結：

封路

一、介乎梳士巴利道與廣東道之間的九龍公園徑北行線；

二、介乎廣東道與九龍公園徑之間的北京道東行線；

三、介乎漢口道與九龍公園徑之間的中間道西行第二及第三線；

四、介乎梳士巴利道與海防道之間的廣東道南行線；

五、介乎北京道與中間道之間的亞士厘道南行線；

六、介乎天星碼頭與彌敦道之間的梳士巴利道西行線；

七、介乎天星碼頭與九龍公園徑之間的梳士巴利道東行線；

八、介乎九龍公園徑與漢口道之間的梳士巴利道東行第四線；

九、介乎漢口道與彌敦道之間的梳士巴利道東行第四及第五線；

十、介乎彌敦道與中間道之間的梳士巴利道東行第三及第四線；及

十一、介乎西九龍公路至佐敦道之間的連翔道南行線。

交通改道

一、沿廣東道南行的車輛須左轉入海防道東行；

二、沿中間道西行的車輛須左轉入九龍公園徑南行；

三、沿彌敦道南行的車輛須左轉入梳士巴利道東行；

四、沿連翔道南行的車輛須駛入通往雅翔道天橋南行線及西九龍公路南行線；及

五、沿北京道東行的車輛不准右轉入亞士厘道南行。

▼12月13日 警方及旅發局公布12月18日單車節封路安排▼



第三階段

＊以下特別交通安排將於12月18日凌晨3時起實施至上午約11時實施，或直至賽事完結：

封路

一、介乎佐敦道天橋與連翔道之間的佐敦道東行線；

二、介乎匯民道與連翔道之間的佐敦道西行第四線；

三、介乎海寶路與連翔道北行之間的佐敦道天橋東行線；

四、介乎海寶路與雅翔道之間的佐敦道天橋西行線；

五、介乎連翔道北行掉頭處與佐敦道之間的連翔道北行第三及第四線；

六、介乎連翔道北行掉頭處與柯士甸道西地下行車道之間的連翔道地下行車道南行第三及第四線；

七、介乎柯士甸道西地下行車道至連翔道地下行車道出口之間的連翔道最底層地下行車道北行線；

八、柯士甸道西西行線；

九、柯士甸道西地下行車道西行線；

十、柯士甸道西地面環迴路；及

十一、介乎柯士甸道西與佐敦道之間的雅翔道高架路北行線。

交通改道

一、沿柯士甸道西行的車輛須駛入廣東道；

二、沿廣東道北行的車輛不准左轉入柯士甸道西西行；

三、由環球貿易廣場駛出的車輛須左轉入雅翔道高架路南行；

四、沿佐敦道西行駛往連翔道北行的車輛須於雅翔道北面迴旋處掉頭往佐敦道東行左轉入連翔道北行；

五、離開渡華路的車輛須沿佐敦道東行左轉入連翔道北行；及

六、沿佐敦道天橋西行的車輛須左轉入雅翔道高架路南行。

第四階段

＊以下特別交通安排將於12月18日凌晨4時15分至上午約11時實施，或直至賽事完結：

一、介乎中港城與柯士甸道西的廣東道北行線將會封閉；及

二、介乎中港城車輛出入口與九龍公園徑之間的廣東道北行線將改為單向南行。

▼李慧詩首參加單車節▼



+ 2

新界

第一階段

＊以下特別交通安排將於12月18日凌晨1時至上午約7時15分實施，或直至賽事完結：

封路

往九龍方向的青嶼幹線上層將會封閉。

交通改道

一、由大嶼山往九龍的車輛須改經青嶼幹線下層、青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道；

二、由大嶼山前往屯門及元朗的車輛在抵達屯門公路及大欖隧道前，須改經青嶼幹線下層及汀九橋北行；

三、由馬灣往九龍的車輛須改經青嶼幹線西行（汲水門大橋）、青嶼幹線下層、青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道；及

四、由馬灣往屯門及元朗的車輛須在抵達屯門公路及大欖隧道前改經青嶼幹線西行（汲水門大橋）、青嶼幹線下層及汀九橋北行。

第二階段

＊以下特別交通安排將於12月18日凌晨1時至上午約9時實施，或直至賽事完結：

封路

一、往沙田方向的尖山隧道；

二、由呈祥道東行往青沙公路北行的支路；及

三、介乎西九龍公路與往沙田方向的尖山隧道入口之間的青沙公路北行線。

交通改道

一、由九龍西經尖山隧道前往新界東的車輛須改經青山道北行、呈祥道東行、龍翔道東行及大埔道北行或獅子山隧道北行；

二、由呈祥道東行往新界東的車輛須改經龍翔道東行及大埔道北行或獅子山隧道北行；

三、由西九龍公路北行前往新界東的車輛須改經連翔道北行、美青路西行、貨櫃碼頭南路北行、呈祥道東行、龍翔道東行及大埔道北行或獅子山隧道北行；及

四、由連翔道北行往新界東的車輛須改經荔寶路西行、興華街西西行、貨櫃碼頭南路北行、呈祥道東行、龍翔道東行及大埔道北行或或獅子山隧道北行。

▼黃金寶參加單車節▼



第三階段

＊以下特別交通安排將於12月18日凌晨1時至上午約11時實施，或直至賽事完結：

封路

一、青葵公路南行線、長青隧道南行線及長青公路南行線；

二、汀九橋南行線；

三、青嶼幹線往長青公路南行線的各出口；

四、由青衣南橋、葵涌道及荃灣路通往青葵公路南行線的支路﹔

五、介乎長青隧道引路與西九龍公路的青沙公路東行線、昂船洲大橋東行線及南灣隧道東行線；

六、由青衣航運路通往昂船洲大橋東行線的支路；

七、由貨櫃碼頭南路通往青沙公路（昂船洲高架道）東行線的支路；及

八、由美青路通往西九龍公路南行的支路，經６號迴旋處駛離貨櫃碼頭往美青路及青葵公路（新界方向）的車輛除外。

交通改道

一、沿屯門公路及大欖隧道往九龍行駛的車輛，須改經屯門公路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道；

二、於青衣南往九龍行駛的車輛，須改經青衣路、葵青路、葵青交匯處、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道；及

三、於葵涌貨櫃碼頭往九龍行駛的車輛，須改經貨櫃碼頭南路、興華街西及荔寶路。

．上述封路將不會影響車輛使用西區海底隧道來回方向及由九龍或新界東經３號幹線或８號幹線前往機場、大嶼山、馬灣及新界西等多個目的地。