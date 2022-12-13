單車節｜周日凌晨1時起分階段封路　150條巴士、小巴須改道或暫停

闊別四年的香港單車節將於下周日（18日）舉行，單車手將經過「三隧三橋」（長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋），當日凌晨1時起會實施分階段封路安排，旅發局屆時會在臨時封路的路口設置交通標誌，亦會透過不同渠道，提早向公眾發布有關封路及改道信息。



青馬大橋上層(往九龍方向)路段當日上午7時15分重開，各主要道路包括，汀九橋(往九龍）、南灣隧道(往九龍）、長青隧道(往九龍）等，將在上午11時或之前解封。



今年單車節報名人數有約5,000人，當中約2,000人為首次參與。參加者不乏運動好手，包括「牛下女車神」李慧詩、著名香港單車運動員黃金寶、香港劍擊運動員蔡俊彥等。6個單車項目將由上午5時20分至下午1時30分舉行，比賽路段分別涉尖沙咀東至三隧三橋，當日凌晨1時起會實施分階段封路安排。

旅發局將在臨時封路的路口，設置適當的交通標誌，為道路使用者提供充足指示；透過不同渠道，提早向公眾發佈有關封路及改道信息，以及早計劃行程。

青馬大橋上層(往九龍)路段並於當日上午7時15分就會重開；而青馬大橋上層(往機場方向)及下層來往機場及市區方向則不受影響。除尖沙咀部分路段外，各主要道路將於上午11 時或之前解封，包括：汀九橋(往九龍）、南灣隧道(往九龍）、長青隧道(往九龍）、昂船洲大橋(往九龍）、長青橋(往九龍）、尖山隧道(往沙田)（上午9時解封）、青葵公路(往九龍)及西九龍公路(往九龍)。

▼對上一次香港單車節是在2018年10月14日舉行▼



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當日亦會採取嚴格防疫措施，參加者須活動前14日接種三劑疫苗，包括新冠康復者。参加者在活動前48小時內接受大會安排，地點設於中環9號碼頭及香港文化中心露天廣場的2019 冠狀病毒病核酸檢測，並戴上活動手帶；参加者於活動前12小時内進行快測並獲得陰性結果。

在活動當日，参加者進場前須出示活動手帶、核酸檢測陰性結果證明及快測的陰性結果照片（須寫上檢測者的姓名、檢測日期及時間）、参加者須符合「藍碼」要求；接受體溫檢查及保安檢查；跦單車前前後均須佩帶口罩，並採取流水式起步。