芷希換心｜心臟運行理想　仍須用呼吸機　未來一個月為關鍵監察期

四個月大的香港女嬰芷希今（17日）凌晨順利換心，心臟來自內地一名腦幹死亡童，是香港首宗來自內地的器官移植手術。醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗下午會見傳媒時稱芷希只有四個大，個案特別，在香港要找合適心臟困難，故要爭分奪秒。



芷希換心後，目前仍留醫深切治療部，要繼續使用呼吸機及強心藥，但兒童醫院稱進度屬估算之內，其心臟運行亦理想。有心臟科專科醫生稱，換心後的一個月屬關鍵期，要密切監察病人情況，除了心臟排斥以外，病人亦容易出現其他感染。



醫院管理局12月17日下午會見傳媒，公布香港兒童醫院一宗器官移植手術的詳情。（盧翊銘攝）

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芷希換心手術今凌晨完成

醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗下午會見媒時指，芷希要搵合適心芷希不容易，所以港府十分重視，希望透過不同網絡搵心，醫管局亦主動聯國家衛健委。鄧指，內地昨有一名兒童因頭部有嚴重創傷而腦幹死亡，在內地沒有適合配對後，即時聯絡兒童醫院團隊，經評估後，認為適合芷希，昨晚做手術，凌晨順利完成。

鄧耀鏗表示今次屬特事特辧，但所有程序均符合兩地法規，不排除日後有類似個案時會用相同途徑協助病人，但要視乎病人所需的器官是否能在香港成功配對。

香港兒童醫院指芷希手術過程順利，新心臟運行理想，目前在深切治療部留醫，仍要使用呼吸機。（盧翊銘攝）

換心後續留醫深切治療部 須用呼吸機及強心藥

兒童醫院表示，芷希仍留醫深切治療部，要繼續使用呼吸機及強心藥，但進度屬估算之內，心臟運行亦理想。香港兒童醫院醫院行政總監李子良代芷希父母稱，感恩及多謝捐贈者父母大愛，體諒到其他小朋友需要器官續生命，給一個重新機會芷希，又多謝兒童醫院所有的醫療圑隊。

心臟科醫生稱換心後數日或一個月內仍有可能排斥

心臟科專科醫生何鴻光表示，換心手術後有可能在數日或一個月內出現排斥情況，如會發燒、血壓下降及心臟衰竭等：「即身體當咗個器官係外來物，自身的免疫系統去攻打佢。」他表示，為減少排斥反應，醫生會處方一些抗排斥藥物，減低身體免疫反應，但此亦會令受贈者的抵抗力變差。他相信醫療團隊會在這個月密切關注小朋友情況，如留意傷口有沒有流血及受到細菌感染等。

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