換心｜消息指港府首次准內地器官送港移植　女嬰芷希完成換心手術

兒童醫院今午將召開記者會，公布香港兒童醫院一宗器官移植手術的詳情。《香港01》接獲消息指，醫管局早前已向醫務衞生局申請，安排內地嬰兒心臟往香港兒童醫院進行心臟移植手術，手術會在今日進行。

西方國家多年以來一直譴責及質疑中國器官移植的背後問題，今次是香港首次採用內地器官在本地醫院進行移植手術，



▼11月25日 4個月大女嬰芷希母親會見傳媒「求心」▼



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醫務衞生局批准醫管局向內地求心申請

年僅4個月大女嬰芷希因嚴重心臟衰竭急需換心續命，父母及兒童醫院的醫生11月底替芷希公開呼籲尋求器官捐贈。《香港01》接獲兩個獨立消息指，醫管局早前向醫務衛生局申請，安排內地嬰兒心臟往香港兒童醫院進行心臟移植手術，相關申請已獲批准，手術會在今日進行。

▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼



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國際心肺移植協會聲明：不應使用中國器官作移植

此次是香港首次批准內地器官送港移植，有醫生擔心，今次做法會開壞先例，因如香港一旦接受來自內地的心臟，會嚴重影響外界對香港器官移植的觀感。事實上，國際心肺移植協會（ISHLT）今年 8 月曾發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植。

他解釋，西方國家多年以來一直譴責及質疑中國器官移植的背後問題，如無法肯定器官捐贈者是否出於自願及出現非法器官買賣等情況，故香港醫護界多年以來均拒絕引入內地器官來港移植。

兒童醫院

廣州2016年建議移送心臟救中大學生遭拒

翻查資料，在2016年時年僅 20 歲的中文大學學生「朗朗」亦因患上心肌炎，據了解，當年內地曾建議安排一個來自廣州的心臟送往香港進行移植手術，惟最終因考慮到無法確保心臟的質素，最終建議被剎停。該醫生解釋，器官由外地轉移到港，往往比較難確保器官的質素，故過往只有一次經驗將遺體肝臟移送至台灣的經驗。

根據報道，2019年時任瑪麗醫院肝臟移植中心主管及港大深圳醫院院長盧寵茂，已提出港府可考慮與內地政府商討，特設予港人輪候的內地器官捐贈輪候冊。他當時建議，港府可與內地政府商討，特設讓港人輪候的內地器官捐贈輪候冊，或集中把所有港人器官移植手術在港深醫院進行，可更便利亦有助保證質素。