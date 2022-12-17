換心｜內地兒童昨頭創死　心臟急送港做手術至凌晨　芷希母：奇蹟

四個月大的香港女嬰芷希出現急性心衰竭，急須心臟移植，其母上月底含淚呼籲各界捐贈器官。醫管局主動聯國家衛健委，得悉內地昨日（16日）有一童因頭部有嚴重創傷，腦幹死亡，適合把心臟配對病人，即日安排該心臟送往香港兒童醫院，即晚替芷希心臟移植，手術至今日凌晨順利完成。現時芷希正在兒童深切治療部留醫，進程理想。



內地死者心臟當地配對不成轉送港

醫管局及香港兒童醫院三名醫生今日下午交代換心經過。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，在徵求心臟的過程有透過不同網絡尋找合適心臟，當中包括國家衛健委，醫管局昨日（16日）收到內地通知，有一名兒童不幸因頭部有嚴重創傷而腦幹死亡，適合損贈心臟，經過內地配對不成，內地醫療機關知道香港醫管局正尋找心臟，立即聯絡兒童醫院團隊，經評估後，認為適合作移植，故立即進行手術，凌晨順利完成。

兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生陳羲舜指，芷希現時正在兒童深切治療部留醫，仍需要呼吸機同強心藥協助維生，手術進程屬於理想，都在估算之內，希望之後情況都會理想，會繼續監測芷希狀況，同其他心移植病人一樣。

芷希換心後情況理想 母親感謝港人祝福

兒童醫院醫院行政總監李子良特別代表芷希的父母讀出回應，「芷希父母感謝捐贈者父母的大愛，體諒到其他小朋友需要器官延續生命，給到芷希一個重生機會多謝兒童醫院所有的醫療圑隊、香港及內地部門的努力，令一切無縫接軌做到最完美，是一個奇蹟。」芷希父母亦多謝為芷希送上祝福的市民，相信芷希是得到大家的支持，才可以捱過這麼複雜的手術。