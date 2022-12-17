換心｜移植來自內地器官惹議　捐贈行動組：內地已改革移植計劃

四個月大女嬰芷希今（17日）完成換心手術，心臟來自內地，為香港首次批准內地器官送港移植。醫管局形容今次安排屬特事特辦，惟有聲音憂慮來自非香港境內器官的來源及安全。



香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，器官跨境移植不是問題，內地亦已改革了器官移植計劃，香港可探討恆常化跨境移植制度，但推行前要增加港對內地器官移植機制的信任度，否則可能影響香港捐贈意欲。



▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼



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由於此次為首次批准內地器官送港進行移植手術，惹來醫學界不少爭議，國際心肺移植協會（ISHLT）今年 8 月曾發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植，因有大量証據證明中國仍用死囚器官作為移植供體來源，違反了自願捐獻原則。

有醫學界人士憂慮香港被驅逐出世界移植組織

有香港醫學界人士憂慮，今次先例會嚴重影響外界對香港器官移植觀感，擔心國際組織得知香港與內地進行跨境移植，可能會將香港從世界移植組織驅逐出去，甚至會有國家停止與香港醫院進行心肺移植的先進技術交流計劃。

周嘉歡：內地已表明再沒有用死囚器官作移植供體來源

對於相關疑慮及有國際組織擔心內地仍用死囚器官作為移植供體來源，香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，前國家衛生部副部長黃潔夫在2017年時參加梵蒂岡有關反器官販賣的會議，已表示內地再沒有用死囚器官作為移植供體來源，並改革了中國器官移植計劃。

周嘉歡認為，可探討恆常化跨境移植制度，認為器官跨境移植不是問題，但同意是否推行要看市民對中國的信任有多少。（資料圖片）

籲考慮恆常化跨境移植制度 惟須視乎對內地制度信任

周認為，是否要推行恆常化跨境移植制度，要視乎對內地制度的信任有多少，因過往曾有傳港人捐贈器官會送往內地後，香港捐贈器官人數確實有所減少。不過，她個人讚同恆常化跨境移植制度，因內地器官移植多，甚至全世界做得最多器官移植的國家，故認為港府可探討恆常化跨境移植制度：「一路都唔做，咁一直都唔知個反應係點。」

心臟科專科醫生指跨境移植對亟待移植病人是好事

對於來自非香港境內器官來源及安全性憂慮，心臟科專科醫生何鴻光相信醫管局會確保該移植器官是從正確渠道取得，而跨境移植對需要器官移植的病人是好事，至於是否需有恆常化跨境移植制度，他認為若加入相關制度，除香港受贈者可獲內地捐贈者器官，內地受贈者亦可以得到香港捐贈者器官，需考量各方不同意願。

如何協調及運送跨境器官最考技巧

至於跨境移植技術方面，何鴻光表示，如何協調及運送是最考技巧，但跨境移植十分常見，在美國亦有不少醫院跨州進行捐贈器官，如用車及直升機等。他又指，現時外國亦研究不少的藥水，可以延長屍心的時間。

韓錦倫稱在港找到適合兒童移植心臟難：每年可能只有一個

兒科醫生韓錦倫亦指，跨境移植最重要是物流做得好，在進行器官移植前便要做好準備，以免有任何耽誤。他表示，醫管局器官移植團隊十分專業，而在器官運到本港後，醫管局亦會確保心臟的質素合適，才會進行器官移植手術。他強調，兒童要做心臟移植是十分困難，因很難找到合適的心臟：「每年可能只有一個，真係好難， 唔係咁易搵到個心。」