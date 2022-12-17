芷希換心｜內地器官送港移植　醫管局稱屬特事特辦：合情合法合理

年僅4個月大女嬰芷希接受換心手術，現時仍在香港兒童醫院深切治療部留醫。這是香港首次批准內地器官送港並進行移植手術，醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗強調，今次是特事特辦，大家應該為此事感到高興。



對於國際心肺移植協會（ISHLT）今年8月發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植，鄧耀鏗重申，內地移植方面在世界上獲得很大認同，「唔會擔心（香港）聲譽有咩影響。」



▼12月17日 4個月大女嬰芷希成功「換心」▼



年僅4個月大女嬰芷希因嚴重心臟衰竭急需換心續命，並在昨日收到來自內地的心臟捐贈，成功換心。這是香港首次批准內地器官送港移植，有醫生擔心，今次做法會開壞先例，而國際心肺移植協會（ISHLT）今年 8 月曾發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植。

▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼



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醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗聯同香港兒童醫院3名醫生今（17日）午會見傳媒，鄧指出，向芷希捐贈心臟作移植的，是內地一名昨日因頭部嚴重創傷而腦幹死亡的兒童，今次是特別個案，因4個月大的小朋友需要換心是十分困難找捐贈者，內地有完善移植機制，「當內地做完配對，發現配對唔到，大家都唔想浪費咁寶貴的器官，所以促成今次手術成功。」他又指，當外地配對不到適合的捐贈者外，香港經臨床評及及人體器官移植委員會審批後，運送器官到港進行器官移植手術。

醫管局強調特事特辦：大家都好想幫芷希 要爭分奪秒

鄧耀鏗強調，今次事件是特事特辦，才聯絡國家衛健委幫忙，「大家都好想幫芷希，強調是爭分奪秒」，並指今次過程是合情、合法及合理。



被問到如何確保器官是合法捐贈及相關審批機制為何，他均沒有正面回應，僅重申今次是特別獨立個案及所有事情都跟足法規，認為大家應為此事感到高興。

內地醫院提供器官來歷證明

兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恆表示，全世界各地對於器官摘取、如何摘取、如何包裝 、如何運送，都有一個很高的準則以確保器官安全，需要處於無菌狀態、確保最適合的溫度去運送，今次運送之前已經向內地的醫院了解，得悉當地的做法跟香港一模一樣，合乎香港一向的要求，「（器官）來到之後，我哋打開的時候都知道，裡面那個包裝係同預計的一模一樣，喺（送）來的時候，都有相關的證明文件跟住個器官而來到，我哋有得核對嘅。」

▼11月25日 4個月大女嬰芷希母親會見傳媒「求心」▼



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不擔心先例影響香港聲譽

至於醫管局會否擔心此事影響外界對香港器官移植的觀感，影響香港聲譽，鄧耀鏗則指，不會擔心影響聲譽，強調內地移植方面係世界上獲得很大認同，「今次願望係好簡單去幫個小朋友，冇個心，生命都冇咁易延續落去，「唔會擔心係呢件事情上，香港的聲譽有咩受損。」

翻查資料，醫管局曾在2016年1月酌情批准一個遺體肝臟移送台灣移植予一名病人，原因是本港未有合適的肝臟受贈者。被問到為何不聯絡其他國家僅聯絡內地，鄧耀鏗則指，是因為時間問題，內地較近，故考慮近點的地方。