香港單車節 | 李慧詩寒風中首戰：希望下次一齊短袖短褲踩單車

闊別四年的香港單車節今日（18日）再度舉行，其中香港「女車神」李慧詩參與最早舉行的50公里組，新地執董郭基輝首先衝線，李慧詩則緊隨其後。



今年單車節因疫情延期至12月舉行，比賽當日天氣寒冷，氣溫只有10度左右。不止天氣寒冷，今天風勢亦十分強勁，50公里賽事原定途徑「三隧三橋」，然而因應起步前青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，旅發局與中國香港單車總會決定更改路線，不經青馬大橋及汀九橋，三橋之中只有昂船洲大橋繼續使用，變成「三隧一橋」，路程縮短至35公里。

因強烈季候風，單車節需更改賽道及縮減路程。（廖雁雄攝）

李慧詩在50公里組獲第二名，在新地執董郭基輝之後衝線，「女車神」接受訪問時，先感謝一眾工作人員的付出，亦叮囑一眾「車友」注意身體，「希望下年再舉辦單車節時，大家可以穿着短袖衫褲一起踩單車。」

雖然未能在兩橋上破風，李慧詩仍表示理解，「今日比賽由50公里減至30公里，但都是因為安全理由，希望大家見諒。」她認為最大風的部分是在尖沙咀起步時的最初兩公里，而昂坪洲大橋風勢雖強，但當時身邊選手較少，因此影響不大。

李慧詩笑言想跟上郭基輝（右）惟跟不到。（廖雁雄攝）

記者問到李慧詩目標與感想時，她望向身邊首名回到終點的新鴻基地產執行董事郭基煇，笑言：「我的目標是跟上他，但還是被他拋離了。」她亦特別感謝一眾為她帶車的前隊友，與她一起完成賽事。

單車節在周日舉行，並因應要求封路。李慧詩表示：「好多謝市民可以接受我們有單車比賽，可以周日封路，單車比賽是個要所有人合作的比賽和活動，很希望每一年的這一日都有大家支持。」