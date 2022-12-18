單車節｜參加者形容歷來最大風　郭基煇：香港在疫情下破風而出

闊別四年的香港單車節今日（18日）在寒風下舉行，「50公里組」率先於今晨5時20分起步，不過由於青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，須更改路線令全程縮至36公里。

首批完成50公里的單車手約於6時22分衝線，賽事於上午8時正結束，逾4,000名單車手陸續抵達終點。新鴻基地產執行董事郭基輝亦是首批完成50公里道路到達終點的單車之一，他認為今次賽事成功復辦，代表香港體育盛事「一浪接一浪」回來。有參加者形容今次歷來最大風的單車節，途經昂船洲大橋甚具挑戰，但整體而言踩得舒服。



12月18日 香港單車節復辦



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「50公里組」原定路線經過「三隧三橋」，惟旅發局今晨宣布，因應青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，決定更改50公里活動路線，不經青馬大橋及汀九橋，以確保安全。故參加者由尖沙咀起步，途經長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及尖山隧道至沙田，然後再返回尖沙咀，全程縮短至36公里。

郭：香港「破風而出」

新鴻基地產執行董事郭基輝亦落場參與「50公里組」賽事，用了約1小時完成。他表示，今次單車節事隔四年後再次舉辦，讓人看到香港在疫情之下「破風而出」，香港體育盛事「一浪接一浪」回來。

由於天氣關係，今次原本50公里的活動縮短至36公里，郭基煇稱相關安排在所難免，又指今次是疫情之後首個大型不用戴口罩的活動，最重要是安全完成，希望下年做得更好。

「牛下女車神」李慧詩指，路程首2公里及途經昂船洲大橋較為大風，又提及今年因為疫情令單車節延遲舉辦，希望下年再舉辦的時候，是可以大家着短袖衫踩單車的天氣。

年僅16歲、就讀聖芳濟各書院的蕭嘉俊今年首次參與單車節，他認為，今日天氣大風，出於安全考慮，更改路線對於參加者而言更好，意外亦較少，「真正踩上嚟唔係好凍」，途經尖山隧道時亦非常溫暖。

同樣首次參與單車節，18歲的鄧衛謙表示，10分興奮能夠踏上平常不能去到的公路，雖然今日風向帶來挑戰，但路段順暢「踩得舒服」，「比較挑戰嘅路可能就係昂船洲大橋，側風比較大，所以要控制好架車都有啲挑戰。」

▼2018年10月14日舉行的香港單車節▼



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法國來港參賽：香港已重返世界舞台

新地單車院教練仇多明形容，今年是歷年來最大風的單車節，四年後重返同一條路，十分享受在公路上高速飛馳。他又指，大會安排流水式分批出發，對於踩得較快的人較有好處，因為過往起步時候會聚集在一起，參加者於中段才拉開距離，今次每位參加者一開始便可以按自己的速度踩；加上今天極為大風，途經西九龍時風向很大，倘大批人聚集，發生意外的機會較高。

從法國來港參與賽事的Jean-Baptist’s Roy說，非常享受透過今次活動飽覽香港城市風景，讓他忘記寒冷天氣，又指今次活動對旅客而言十分好，來自不同城市的人可透過踩單車看到不同風景。他又認為香港已重返世界舞台，提及不同世界賽事，包括七人欖球賽已於香港舉行。

具30年踩單車年資的何先生今年第二次參加今次賽事，他說，香港相對較少類似的大型比賽單車比賽，能夠再次參加心情十分興奮，又指自己未有特別為今次做準備，過去有足夠體能訓練及心理狀態穩定，以休閒心情參與賽事。對於今次50公里組臨時更改路線感到可惜，不過明白大會決定，尤其途經昂船洲大橋期間非常大風「真係唔容易踩」：「最主要阻風，平時上山都難，比平時用嘅力真係大好多，都其實難踩。」

Gloria（左）及Eric（右）今日與十多名朋友一同參與50公里組別，認為未能踩至青馬大橋「差啲」，感覺上「唔夠喉」。（陳葆琳攝）

亦有單車手約埋一班朋友一起公路上奔馳。已有逾10年單車年資的Eric及首次參加的Gloria，今日與十多名朋友一同參與50公里組別。他指，由於天氣關係，未能踩至青馬大橋「差啲」，感覺上「唔夠喉」。他又提到，大風下單車容易搖擺，側風會令車上踩起上來容易吹埋一邊。