世界盃｜酒吧業協會更新地圖App　提供逾百間設賽事直播酒吧資料

2022卡塔爾世界盃決賽周將於香港時間下周一（21日）凌晨揭幕，政府早前解除酒吧及食肆營業時間禁令，市民可前往酒吧觀賽，但事前仍先做快測。香港酒吧業協會今（19日）表示，協會應用程式「酒吧地圖《BAR MAP》」已推出更新版本，加入全港超過100間提供世界盃直播賽事的酒吧資料，方便市民尋找「睇波」去處。



不少市民愛到酒吧觀賞世界盃等足球賽事。（資料圖片）

香港酒吧業協會表示，「酒吧地圖《BAR MAP》」App及其網頁已更新，列載全港過百間提供世界盃直播賽事的酒吧的資料，包括地址、電話及營業時間等，提醒市民可以在App及網頁內的「世界盃（直播）」的欄目中找到相關資料。

協會主席錢雋永表示，不少市民都愛到酒吧觀看球賽，以往每逢熱門賽事更是座無虛席，協會因此特意整理過提供世界盃直播賽事的酒吧資料，目的是想來酒吧觀看球賽的市民提供便利，相信爆滿情況更容易岀現。

酒吧地圖增設「雞尾酒推介」欄目配合旅發局美酒佳餚巡禮

他提醒市民可利用相關資料，及早預訂及了解酒吧最新情況，以免白行一趟。協會又指，旅發局本月將舉行「香港美酒佳餚巡禮」，推廣雞尾酒等香港酒吧文化，「酒吧地圖《BAR MAP》」同樣增設「雞尾酒推介」的欄目，列載全港超過200間的參與巡禮的雞尾酒酒吧的資料，市民可以透過本會App及網頁，體驗本地岀色的雞尾酒文化。